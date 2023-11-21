Soykırımcı İsrail’in yalanlarına tahammül kalmadı! Fransız sunucu tehdit savuran İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

SUNUCUNUN SORUSUNU GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI Bunun üzerine sunucunun, "Hamas direnişçilerini hastaneden çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri ordaysa, hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız?" sorusuyla karşı karşıya kalan Sözcü Rafowicz, hastane baskınına gerekçe olarak 7 Ekim'i gösterdi.

Buna karşılık program sunucusu, "Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.





Sunucunun, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına işaret eden sözleri üzerine sinirlenen Rafowicz, "Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz." diyerek sunucuyu taraflı olmakla suçladı.



Sunucu Kaci, "'Hamas nasıl davrandı, biliyor musunuz?' diye soran sizsiniz. Ben de, 'Hamas'a göre mi hesap yapıyorsunuz?' diye soruyorum." dedi.



Bu cevap üzerine öfkelenen sözcü, "Bu sözleriniz, İsrail devletine bir saldırıdır." diyerek tepki gösterdi.



Sunucunun "Öyleyse sözlerini anlayabileceğimiz şekilde yeniden kurun." talebine karşılık olarak ordu sözcüsü, "Hayır, siz sözlerinizi benim anlayacağım şekilde tekrarlayın." diyerek sinirlendi.