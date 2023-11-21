Soykırımcı İsrail’in yalanlarına tahammül kalmadı! Fransız sunucu tehdit savuran İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.
Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNUN İŞLEDİ
Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.
SU, YİYECEK, YEMEK, ELEKTİRİK YOK
Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.
13 BİNİN ÜSTÜNDE KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi şehit oldu.
İSRAİL KİRLİ YALANLARA SOYUNDU
Öte yandan soykırımcı İsrail yaptığı katliamlara ve savaş suçlarına kılıf bulmak için her türlü yalana imza attı soyundu. İsrail'in yalanları tek tek gün yüzüne çıkarken, dünyada da alay konusu oldular
FRANSIZ SPİKER YAYINDAN KOVDU
Tüm yaşananların gölgesinde İsrail'in yalanlarına dünyanın artık tahammülü kalmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Fransız spiker canlı yayında yalanlar konuşup tehditler savuran İsrail ordu sözcüsüne tahammül edemedi ve yayından aldı.
"HASTANEYE GİRMEK HUKUK KURALARIYLA BAĞDAŞIYOR MU?""
İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz, dün TV5MONDE kanalında yapılan "64 minutes" programına bağlandı. Sunucu Mohamed Kaci, İsrail'in Şifa Hastanesinden çıkmaya zorladığı yaralıların ve özellikle bebeklerin görüntülerinin dünya gündemine oturduğunu söyleyerek, "Hastaneye girmek, size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu?" diye sordu.
HAMAS YALANINA SOYUNDU
Sözcü Rafowicz, Şifa Hastanesinin "Hamas karargahı olduğunu" iddia ederek, İsrail ordusunun operasyonunu savundu.
SUNUCUNUN SORUSUNU GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Bunun üzerine sunucunun, "Hamas direnişçilerini hastaneden çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri ordaysa, hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız?" sorusuyla karşı karşıya kalan Sözcü Rafowicz, hastane baskınına gerekçe olarak 7 Ekim'i gösterdi.
"ÖYLEYSE HAMAS GİBİ HAREKET EDİYORSUNUZ"
Sözcü, "Hamas'ın 7 Ekim'de uluslararası hukuka, adalete, insan haklarına uygun hareket ettiğine inanmıyorsunuz değil mi?" dedi.
Buna karşılık program sunucusu, "Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Sunucunun, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına işaret eden sözleri üzerine sinirlenen Rafowicz, "Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz." diyerek sunucuyu taraflı olmakla suçladı.
Sunucu Kaci, "'Hamas nasıl davrandı, biliyor musunuz?' diye soran sizsiniz. Ben de, 'Hamas'a göre mi hesap yapıyorsunuz?' diye soruyorum." dedi.
Bu cevap üzerine öfkelenen sözcü, "Bu sözleriniz, İsrail devletine bir saldırıdır." diyerek tepki gösterdi.
Sunucunun "Öyleyse sözlerini anlayabileceğimiz şekilde yeniden kurun." talebine karşılık olarak ordu sözcüsü, "Hayır, siz sözlerinizi benim anlayacağım şekilde tekrarlayın." diyerek sinirlendi.
YAYINDAN ALINDI
İsrail ordu sözcüsünün küstah tehditlerine ve yalanlarıana daha fazla dayanamayan sunucu bu ifadelerinin ardından sözcüyü yayından aldı.
TELEVİZON KANALI İSRAİL'E ARKA ÇIKTI
TV kanalı, sunucunun sözcüyü yayından almasından "derin üzüntü" duyulduğunu belirtti.
Canlı yayının ardından, TV5MONDE kanalı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Program sunucusu Mohamed Kaci'nin İsrail sözcüsü ile gerçekleştirdiği yayında "gazetecilik kurallarına uygun hareket etmediği" belirtilen açıklamada, sunucunun sözcüyü yayından almasından da "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.