SON DAKİKA I BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

"İSRAİL - FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEMASLAR BAŞLATACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Putin, 2024 yılından itibaren BRICS dönem başkanlığının kendilerine geçeceğini hatırlatarak, "Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, kötü duygular uyandırıyor.

Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor. İsrail - Filistin çatışmasının daha da genişlememesi için BRICS bünyesinde tartışmaya devam etmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir itirazın bulunmaması durumunda önümüzdeki yıl Rusya başkanlığında temaslar başlatacağız" dedi.