Son dakika: Gafların adamı ABD Başkanı Joe Biden yine saçmaladı! Küçük bir kıza tuhaf sözler: Ne güzel kulakların var

'RAHATSIZ EDİCİ VE KORKUTUCU' Küçük kız "Catherine" cevabını verince Biden, "Ne güzel bir isim. Annemin ismi. Kaç yaşındasın 17 mi?" diyerek espri yaptı. Pek de komik olmayan bu espri salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanı konuşmasında çocukları yetişkinlerden daha çok sevdiğini söyleyerek "Keşke sizinle kalıp Wonka seyretseydim" ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu hareketi sosyal medyada da ses getirdi. Birçok kişi Biden'ın küçük kıza yaklaşımını "rahatsız edici ve korkutucu" olarak niteledi.

ABD Başkanı'nın genç kızlarla sohbeti daha önce de eleştirilere yol açmıştı. Biden'ın geçen sene ekimde California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektirirken bir kız öğrenciye arkadan eğilerek "30'una kadar ciddi ilişki yok" demesi farklı yorumlara neden olmuştu.