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Katil İsrail Filistinli Gazeteci Sari Mansur'u şehit etmişti! Gazetecinin eşinden son mektup: Çocuklara gelecek dedim ama gelmedin

Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor. İsrail ordusunun Gazze’nin Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Sari Mansur hayatını kaybetti. Mansur'un eşinin gönderdiği son mektubu ortaya çıktı. Yazılan mektupta, "Sabahtan beri çocuklarla seni bekledik. Sen gelmeyince çok üzüldük, çocuklara gelecek dedim ama gelmedin." ifadeleri yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 21:44 Güncelleme 19 Kasım 2023, 23:35
Katil İsrail Filistinli Gazeteci Sari Mansur’u şehit etmişti! Gazetecinin eşinden son mektup: Çocuklara gelecek dedim ama gelmedin

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 44 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

KATİL İSRAİL 13 BİN SİVİLİ KATLETTİ
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

FİLİSTİNLİ GAZETECİ SARİ MANSUR HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun Gazze'nin Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Sari Mansur hayatını kaybetmişti.



MANSUR VE SALİEM'İN CENAZE TÖRENİ
Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin arasında Filistinli gazeteci Sari Mansur ve Hasona Saliem için de Deir Al Balah kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan gazeteciler üzüntü yaşadı.

Mansur'un eşinin gönderdiği son mektubu ortaya çıktı. Yazılan mektupta, "Sabahtan beri çocuklarla seni bekledik. Sen gelmeyince çok üzüldük, çocuklara gelecek dedim ama gelmedin." ifadeleri yürekleri dağladı.

CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 44. gün! Tahliye adı altında sürgün! Katil İsrail Gazzeye bomba yağdırmaya devam ediyor

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