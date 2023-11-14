Katil İsrail’den aldatma savaşı! Önce algı sonra katliam: Filistinli Beşir Hacı’yı şehit ettiler





Dünyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bu insanlık dramında ABD ve AB işgalcilere koşulsuz destek veriyor. Son olarak Siyonist İsrail ordusu, dünyadan gelen tepkiler üzerine kahpece bir algı operasyonu başlattı.

"YAŞLILARIN GÜVENİNİ SAĞLIYORUZ" REKLAMI YAPTI SONRA ÖLDÜRDÜ İşgalci İsrail 'Yaşlıların güvenini sağlıyoruz' algısıyla fotoğraflarını servis ettiği Filistinli yaşlı adamı öldürdü.

Bir taraftan, Gazze'deki katliam Batı medyası tarafından gizlenirken diğer taraftan da işgalci İsrail ordusu sosyal medya başlattığı algı operasyonunda, 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli Filistinlinin fotoğraflarını paylaşarak, "Askerlerimiz savaşçı olmadan önce insandır. Gazze'nin kalbinde yardıma muhtaç yaşlı bir Filistinliye yardım ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SIRTINDAN VURDULAR

Filistinli yaşlı adamın yakınları sosyal medya üzerinden İsrail'in skandalını paylaştı.

Hacı'nın bir tanıdığı, "Zalimler ordusu, "Güvenli Koridor" olarak adlandırılan infaz koridorunda ihanete uğrayıp şehit oldu." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN