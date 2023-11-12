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Son dakika: Katil İsrail Şifa Hastanesi'nin girişini ABD menşeili Hellfire RX9 füzesi ile vurdu! Hellfire RX9 (6 bıçaklı ninja füzesi) nedir?

Son dakika haberleri... Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sistematik düzenlediği saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Tel Aviv'in hedefi yine Şifa Hastanesi'ydi. Sivillerin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'nin girişine Hellfire RX9 füze atıldı. Söz konusu füze hakkındaki detaylar ise direkt sivillerin hedef alındığını ve ABD'nin soykırıma destek verdiğini alenen gösteren bir kanıt. Hellfire RX9, nam-ı diğer 6 bıçaklı ninja füzesi ABD menşeili, bomba taşımıyor, hedefi paramparça ediyor. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:29
Son dakika: Katil İsrail Şifa Hastanesi’nin girişini ABD menşeili Hellfire RX9 füzesi ile vurdu! Hellfire RX9 6 bıçaklı ninja füzesi nedir?

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

ŞİFA HASTANESİ'NE HELLFIRE RX9 FÜZESİ
37 gündür kadın-çocuk, hastane-cami demeden bombalayan İsrail, son olarak binlerce sivilin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'nin bahçesine bıçaklı füze Hellfire RX9 attı.

Patlayıcı başlığı olmayan füzenin üzerindeki 1'er metrelik 6 bıçak 100 metre mesafedeki onlarca Filistinliyi paramparça etti.

HER KATLİAMIN ALTINDAN ABD ÇIKIYOR
Katil İsrail'in Şifa Hastanesi'ne attığı 6 bıçaklı Hellfire RX9 füzesi ABD menşeili. İsrail ABD menşeili füzeyi ilk kez kullandı. Söz konusu durum ABD'nin yine ikiyüzlü bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Saldırıların başında Netanyahu'nun sırtını sıvazlayan ABD, tepkiler artınca söylem değiştirmişti.

Özellikle kendini Yahudi ilan eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinde Hakan Fidan'ın tavrından sonra yaptığı açıklamada "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NAM-I DİĞER: ALTI BIÇAKLI NİNJA FÜZESİ
R9X, darbe anında hedefi yakındakiler için ölümcül olabilecek bir patlamayı tetiklemeden parçalamak için tasarlanmış altı uzatılabilir bıçakla ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

R9X Hellfire füzesi, daha düşük ikincil hasar riski taşıdığı için hassas suikastlar için ABD ordusunun tercih ettiği silahlardan biri haline geldi.

PATLAYICI SAVAŞ BAŞLIĞI YOK
2011'de Obama'nın başkanlığı sırasında Ortadoğu'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili endişeler arasında geliştirilen 'ninja' füzesi, patlayıcı bir savaş başlığı kullanmadığı için böyle bir lakapla anılıyor.

New York Times'a göre, Müşterek Özel Harekat Komutanlığı, füzenin 2019 ve 2020'de iki kez kullanıldığını doğruladı.

ABD EL KAİDE LİDERİ'Nİ 6 BIÇAKLI FÜZE İLE ÖLDÜRMÜŞTÜ
ABD, 2 Ağustos 2022 tarihinde Afganistan'da El Kaide Lideri Eymen el-Zevahiri'yi 6 bıçaklı Ninja füzesi ile öldürmüştü.

BALKONA ADIM ATINCA FÜZE ATEŞLENDİ
ABD istihbaratı yılın başından bu yana Zevahiri'yi takipteydi. Zevahiri'nin Kabil'de, bazı üst düzey Taliban yetkililerine ev sahipliği yapan Shirbur semtinde aile üyeleriyle birlikte yaşadığı ev tespit edildi.

Verilen bilgiye göre cumartesi akşamı evde sadece El Kaide lideri vardı. Zevahiri, balkona adım attığı sırada, insansız hava aracından iki Hellfire füzesi ateşlendi. Büyük bir patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, başarılı olarak nitelendirdiği operasyonda sivil can kaybı olmadığını açıkladı.

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Son dakika: Katil İsrail Şifa Hastanesi’nin girişini ABD menşeili Hellfire RX9 füzesi ile vurdu! Hellfire RX9 6 bıçaklı ninja füzesi nedir?
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