Son dakika: Katil İsrail Şifa Hastanesi'nin girişini ABD menşeili Hellfire RX9 füzesi ile vurdu! Hellfire RX9 (6 bıçaklı ninja füzesi) nedir?

HER KATLİAMIN ALTINDAN ABD ÇIKIYOR Katil İsrail'in Şifa Hastanesi 'ne attığı 6 bıçaklı Hellfire RX9 füzesi ABD menşeili. İsrail ABD menşeili füzeyi ilk kez kullandı. Söz konusu durum ABD'nin yine ikiyüzlü bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Saldırıların başında Netanyahu 'nun sırtını sıvazlayan ABD, tepkiler artınca söylem değiştirmişti.

Özellikle kendini Yahudi ilan eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinde Hakan Fidan'ın tavrından sonra yaptığı açıklamada "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

R9X Hellfire füzesi, daha düşük ikincil hasar riski taşıdığı için hassas suikastlar için ABD ordusunun tercih ettiği silahlardan biri haline geldi.

NAM-I DİĞER: ALTI BIÇAKLI NİNJA FÜZESİ R9X, darbe anında hedefi yakındakiler için ölümcül olabilecek bir patlamayı tetiklemeden parçalamak için tasarlanmış altı uzatılabilir bıçakla ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

PATLAYICI SAVAŞ BAŞLIĞI YOK

2011'de Obama'nın başkanlığı sırasında Ortadoğu'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili endişeler arasında geliştirilen 'ninja' füzesi, patlayıcı bir savaş başlığı kullanmadığı için böyle bir lakapla anılıyor.

New York Times'a göre, Müşterek Özel Harekat Komutanlığı, füzenin 2019 ve 2020'de iki kez kullanıldığını doğruladı.