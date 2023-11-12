Irak duyurdu: Kuzey petrolünün ihracının devamı için Türkiye ile anlaştık

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, kuzey petrolünün ihracına ilişkin Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Abdulgani, "Kuzey petrolünün ihracının devamı için Türkiye ile anlaştık" dedi.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani ve beraberindeki heyet, Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin petrolünün sevkiyatının yeniden başlamasını görüşmek üzere Erbil'e gitti.





"TÜRKİYE İLE İYİ BİR ANLAYIŞIMIZ VAR"

Türkiye'nin Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden petrol ihracatına yeniden başlanması konusundaki tutumuna da değine Abdulgani, "Petrolün yeniden ihracatı konusunda Türkiye ile iyi bir anlayışımız var." ifadesini kullandı.