Gallant ile Gantz Netanyahu’yu yalnız bıraktı! İsrail medyasından ‘bin kelimeye bedel fotoğraf’

İsrail gazetesi Jerusalem Post, Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Yardımcısı Benny Gantz'ın düzenlediği ortak basın toplantısında ilginç bir durum ortaya çıktı. Netanyahu ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken sosyal medyada ise Netanyahu'nun tek başına, Gallant ve Gantz'ın bir arada olduğu kare dikkat çekti.

İSRAİL BASINI: BİN KELİMEYE BEDEL FOTOĞRAF

İsrail gazetesi the Jerusalem Post, "Netanyahu tek başına, Gallant ve Gantz bir arada: Bin kelimeye bedel bir fotoğraf" başlıklı haberde ortaya çıkan tabloya dikkat çekildi.

KASSAM GÖZ AÇTIRMIYOR

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, basın toplantısında Hamas'ın Gazze'de kontrolü kaybettiğini iddia etse de el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail'e göz açtırmıyor. İsrail sivil soykırımına devam ederken her gün onlarca işgal tankını havaya uçuran el-Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısı tehditlerini yerle bir etti.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarını kaybederken hedef tahtasına Başbakan Benjamin Netanyahu oturtuldu. 37 gündür el-Kassam Tugaylarının mücadelesine karşı her zaman olduğu gibi tek çareyi sivilleri hedef almakta gören İsrail, karada da beklediğini bulamadı.

İSRAİL'İN İSTENMEYEN ADAMI

İsrail kara saldırısına devam ederken Netanyahu İsrail'de resmen istenmeyen adam ilan edildi. 7 Ekim'den önce de yargı reformu dolayısıyla topa tutulan ve ülkeyi iç savaşa sürüklediği belirtilen Netanyahu, Aksa Tufanı'ndan sonra düzenlenen anketlerde de gerilere düştü.