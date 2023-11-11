CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!

Soykırımcı İsrail tam 36 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

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İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.



İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin

iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması

yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL 56 CAMİYİ YIKTI



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İSRAİL ORTA DOĞU'YU TEHDİT EDİYOR

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da bölge ülkelerini tehdit ediyor. F-35 savaş uçağı filosunu ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerinin İsrail'e zarar vermek isteyen bölgedeki her ülkeye karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

BATILI ÜLKELER SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Yargılanma korkusu ile karşı karşıya kalan birçok Batılı ülke ise söylem değiştirdi. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediği haberi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bu haberden saatler sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden birinci ağızdan bu talebi doğruladı.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

New York'taki BM Genel Merkezinde, yaklaşık bir ay içinde 7. defa Filistin sorunuyla ilgili toplanan BMGK'nın 5 daimi üyesinden Rusya ve Çin, Gazze'de insani durumla ilgili acil ateşkes çağrısıyla birlikte temel bir çözüme olan ihtiyaca dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın Bölge Müdürü Mervan Jilani'nin Gazze'deki insani durumu aktarmasının ardından konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze şeridindeki krizin "şoke edici" olduğunu söyledi.



03:20 Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetler duracak

02:22 Hamas: Şifa Hastanesi'nde sivillerin hedef alınmasından ABD yönetimi sorumludur



Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

00:25 Fransan Cumburbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz





10 Kasım tarihinde yaşananlar...

22.17 CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞIYOR

Gazze katliamın 35. gününde de soykırımcı İsrail ordusu tarafından bombalanmaya devam ediyor.

18.11 İSRAİL ORDUSU: 7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE 15 BİNDEN FAZLA YERİ VURDUK

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15 binden fazla yerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla yerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu öne sürülse de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 78 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4 bin 506'sının çocuk, 3 bin 27'sinin ise kadın olduğu belirtilmişti.