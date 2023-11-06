Avustralya’da senatörler, hükümetin katil İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamadığı için oturumu terk etti

"Koalisyon, konu Filistin olunca ahlaki olarak iflas ediyor. İşçi Partisi, kalpsiz, yüreksiz ve güçsüz olduğunu gösterdi. İsrail'in binlerce Filistinliyi katletmesini izliyorsunuz ve İsrail'i kınamıyorsunuz. Acil ateşkes çağrısı yapmayı reddediyorsunuz. Burada oturup, sizin hiçbir şey yapmıyor olmanızı izlemeyeceğiz. Kaçamak sözler, savaş suçlarını durdurmayacak."