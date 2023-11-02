Nasrallah’ın büyük konuşmasına saatler kaldı! Dünya bu açıklamayı bekliyor: Hizbullah İsrail’e karşı savaş ilan edecek mi?

"TÜM STRATEJİK HEDEFLERİ VURABİLİR"

150 bin roketi olduğu düşünülen Hizbullah'ın cephanesi, şu anda İsrail'in kara saldırısı ile tek başına bile başa çıkabilen el-Kassam Tugaylarının cephanesinin 10 katı büyüklükte. İran tarafından sağlanan ve İsrail'deki hava üsleri, limanlar, enerji santralleri gibi stratejik hedefleri rahatlıkla vurabileceği düşünülen roketlerin Demir Kubbe'yi alt edebileceği düşünülüyor. Olası bir saldırının ise İsrail'in maruz kalacağı en büyük saldırı olması bekleniyor.

Hizbullah'ın saldırısının Lübnan'da korkunç bir yıkıma davetiye çıkaracağı düşünülürken Nasrallah'ın ilk seçeneği seçmemesi de ihtimal dahilinde. Lübnan'daki pek çok isim İsrail'in, Lübnan'daki tüm Hizbullah altyapısını yok etmesinden endişe ediyor.

SAVAŞ MI UYARI MI?

Nasrallah'ın konuşmasının bir savaş ilanı olmaktan ziyade bir uyarı darbesi olma ihtimali de konuşuluyor. Hizbullah, İsrail'e karşı savaş ilan etmeyip Gazze'nin işgaline karşı direnmeye devam edeceğini de bildirebilir. Biden yönetiminin istediğinin de tam olarak bu olduğu düşünülüyor. Beyaz Saray, Nasrallah'ın cuma günü yapacağı konuşmayı yakından dinleyeceğine dair net bir mesaj verdi.

SOYKIRIM DESTEKÇİSİ ABD'DEN AÇIK TEHDİT

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Doğu Akdeniz'e gönderdikleri uçak gemisini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Başkanın bölgeye fazladan bir uçak gemisi saldırı grubu gönderip birini Doğu Akdeniz'e park etmesinin nedenlerinden biri de Hizbullah da dahil olmak üzere tüm aktörlere güçlü bir mesaj gönderdiğimizden emin olmaktır. Kimse çatışmayı büyütmeyi düşünmesin. Nasrallah istediğini söyleyebilir. Ama bizim mesajımız ona da bölgedeki diğer aktörlere de aynı.