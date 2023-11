Nasrallah’ın büyük konuşmasına saatler kaldı! Dünya bu açıklamayı bekliyor: Hizbullah İsrail’e karşı savaş ilan edecek mi?

İsrail 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Batı'yı arkasına alan İsrail, tüm uyarılara rağmen karadan ve havadan saldırıya devam ederken Hizbullah ise Lübnan sınırından İsrail'in kuzeyine roket, havan topu ve füze gönderiyor. Topyekûn bir savaşa girmek istemeyen İsrail, Hizbullah'ın adımlarını dikkatle takip ederken ikinci cephe iddiası ise her geçen gün güçleniyor.

HİZBULLAH'IN İKİ SEÇENEĞİ

İsrail'in en büyük destekçisi ABD merkezli düşünce kurulu Foundation for Defence of Democraties Nasrallah'ın yarın yapacağı konuşma ile ilgili bir değerlendirme yayımladı. Jonathan Schanzer imzalı analizde Nasrallah'ın önünde iki seçenek olduğuna dikkat çekildi.