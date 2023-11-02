Katil İsrail'in "güvenli bölge" yalanı deşifre oldu! Güneye gidin dediler sivilleri katlettiler

BBC, hasarın yerini ve boyutunu anlamak için o gün Han Yunus'un merkezinde gerçekleşen bir saldırıyı inceledi. Saldırının ardından çekilen görüntülerde kent merkezindeki enkaz ve çökmüş binalar görülüyor. Konumu, Han Yunus'taki Ulu Cami'nin minaresi gibi görsel ipuçlarını kullanarak doğruladık.

Yıkılan binaları ve araba ve evlerden geriye kalanları almaya çalışan insanları gösteren fotoğrafları da inceledik. Fotoğrafların videoda görülenle aynı konumu gösterdiğini biliyoruz, çünkü her ikisinde de aynı eczane tabelası görülebiliyor. Ayrıca fotoğrafların daha önceki bir olaya ait olup olmadığını kontrol etmek için ters görsel arama tekniğini kullandık.

8 Ekim sabahı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae, X'te (eski adıyla Twitter) Arapça bir uyarı yayınlayarak, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri ve güvenlikleri için başka yerlere taşınmaları uyarısında bulunmuştu.

Tahliye edilmek istenen bölgeler sıklıkla net bir şekilde ifade edilse de Gazze sakinlerine gitmeleri söylenen yerler genellikle daha belirsiz oluyor.

Bu örnekte, Han Yunus merkezinin birkaç kilometre güneydoğusundaki Abasan el-Kabira ve Abasan el-Saghira mahallelerinde yaşayanlara 8 Ekim tarihli tweet'te "Han Yunus şehrinin merkezine" gitmeleri söylendi.

Tweet'te yer alan videodaki haritada, iki mahallede yaşayanların mevcut ikamet yerleri çerçeve içine alınıyor ve Han Yunus yönünü gösteren oklar beliriyor.

Daha sonra farklı talimatların verilmiş olması ihtimalini göz ardı edemeyiz, ancak BBC buna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

REFAH 11 EKİM

BBC, ertesi gün daha da güneyde, Mısır sınırına yakın bir yerde başka bir saldırının gerçekleştiğini doğruladı. 11 Ekim'deki bu saldırı Refah'ın merkezindeki Nejmeh Meydanı'nı vurdu.

BBC, saldırı sonrasındaki yıkımı gösteren, sosyal medyada yayınlanan bir videoyu inceledi. Meydanın saldırıdan önceki fotoğraflarını kullanarak, binaların şeklinden Nejmeh Meydanı olduğunu tespit edebildik.

İsrail Ordusu tarafından 8 Ekim'de yayınlanan uyarıda, Refah sakinlerine "güvenlikleri için" derhal Refah şehir merkezindeki sığınağa gitmeleri söylenen bir talimat da yer alıyordu.

Refah mahallelerinde yaşayanlar için hazırlanan videodaki haritada, mahalle sakinlerini "Rafah"a yönlendiren bir ok da yer alıyor.

BBC, bu döneme dair, İsrail Ordusuna ait olduğunu bildiği bütün sosyal medya uyarılarını analiz etti. Daha sonra farklı bir talimatın verildiğine dair kanıt bulamadı, ancak bu, başka talimatların da verilmiş olduğu ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

HAN YUNUS 19 EKİM

Sekiz gün sonra Han Yunus'ta Cemal Abdül Nasır Caddesi'nde bir saldırı daha gerçekleşti. Bunu, şehrin ana caddelerinden birinde çöken binaların videolarına bakarak doğruladık. Videodaki binaların şeklini, alanda çekilen başka fotoğraflarla eşleştirerek burasının aynı yer olduğunu doğrulayabildik.

Olay sonrasında çekilen başka görüntülerde ölü ve yaralıların cesetlerinin enkazdan çıkarılıp yakınlardaki Nasser Hastanesi'ne götürüldüğü görülüyor.

İsrail ordusu, "kendi güvenliğiniz ve sevdiklerinizin güvenliği sizin için önemliyse" ifadeleriyle, 16 Ekim'de Gazze Şehri sakinlerinin güneye, Han Yunus'a taşınmaları konusunda bir uyarı yayınlamıştı.

Yine farklı talimatların olması ihtimali var ancak buna dair herhangi bir kanıt bulamadık.