İsrail adına askerlik yapmayı reddeden bir grup Yahudi genç "Gazze'deki kana ortak olmam" diyor: "Irkçı bir orduda görev almayız"

İsrail'de zorunlu askerlik süresi 18 yaşına gelen erkekler için 32 ay, kadınlar için ise 24 ay olarak uygulanıyor. Bunu reddeden herkes 200 güne kadar varan hapis cezası ve toplumsal baskı ile karşı karşıya kalabiliyor.

İsrail 'de toplumun küçük bir kesimini oluşturan ve hapse girmek pahasına askerlik yapmayı reddeden Yahudi gençler, Filistin topraklarının işgal edilmesine ve Gazze 'de sivillerin bombalanarak öldürülmesine karşı çıkıyor.





Bunlardan biri de 18 yaşındaki Tal Mitnick. Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam bölgesinde AA muhabirine konuşan Mitnic, İsrail ordusunun Filistinlilere zulmettiği görüşünde.

Liseyi yeni bitirdiğini ve askere gitmeyi reddedeceğini ifade eden İsrailli genç, bunun sebebini şöyle açıkladı:

"İsrail ordusunun bu bölgedeki Yahudi seçkinciliğinin operasyonel bir kolu olduğunu düşünüyorum. (Bu ordu) Filistin halkının ezilmesine dayanıyor ve ben bu zulmün bir parçası olmayı reddediyorum. Bunun yerine insan hakları aktivistliğine devam ediyorum."

İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin azınlıkta olduğunu dile getiren Mitnick, bununla birlikte bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı "korkunç" olarak tanımlayan Yahudi genç, insanların bu saldırıya duydukları öfkeyi bir intikam duygusuna dönüştürdüğünü dile getirdi. Mitnick, kendisinin ise bunu intikam yerine "herkes için daha fazla güvenlik isteyen bir duyguya" dönüştürmeyi tercih ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırının ilk gününü "savunma savaşı" olarak tanımlayan Mitnick, "Devamında ise Gazze'deki sivillere karşı bir saldırı savaşına döndü. Gazze'deki sivilleri öldürmenin birilerine emniyet sağlayacağı düşüncesine katılmayı reddediyorum. Bu kimseye güvenlik getirmez. Gazze halkına da, İsrail halkına da güvenlik getirmez. Güvenlik ve barışın tek yolunun bir arada var olmaktan geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.