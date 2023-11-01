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Bebek katili İsrail kana doymuyor! Kızını sedyede gören doktor annenin feryadı yürekleri dağladı

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Mülteci kampını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce kişiyi katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Gazze'de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Bölgeden ise acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak da hastanede görevli Filistinli doktor, yaralıların getirildiği anda sedyede kızını görünce fenalık geçirdi. Dr. Ghada Abu Eida, feryat ederek kızının peşinden koştu. O anlar ise yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 22:29 Güncelleme 01 Kasım 2023, 22:34
Bebek katili İsrail kana doymuyor! Kızını sedyede gören doktor annenin feryadı yürekleri dağladı

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.



Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 26. gününde ikinci kez mülteci kampını hedef aldı.



Saldırıda binlerce sivil katledildi. Yaralıların götürüldüğü Endonezya Hastanesi'nde ise yürek burkan bir an yaşandı.

KIZINI SEDYEDE GÖREN DOKTOR ANNENİN FERYADIYÜREKLERİ DAĞLADI

Hastanede görevli Filistinli doktor, yaralıların getirildiği anda sedyede kızını görünce fenalık geçirdi.

Dr. Ghada Abu Eida, feryat ederek kızının peşinden koştu. O anlar cep telefonuyla saniye sanye kaydedildi.

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