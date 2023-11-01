Bebek katili İsrail kana doymuyor! Kızını sedyede gören doktor annenin feryadı yürekleri dağladı

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 26. gününde ikinci kez mülteci kampını hedef aldı.
Saldırıda binlerce sivil katledildi. Yaralıların götürüldüğü Endonezya Hastanesi'nde ise yürek burkan bir an yaşandı.
KIZINI SEDYEDE GÖREN DOKTOR ANNENİN FERYADIYÜREKLERİ DAĞLADI
Hastanede görevli Filistinli doktor, yaralıların getirildiği anda sedyede kızını görünce fenalık geçirdi.
Dr. Ghada Abu Eida, feryat ederek kızının peşinden koştu. O anlar cep telefonuyla saniye sanye kaydedildi.