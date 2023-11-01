Bebek katili İsrail kana doymuyor! Kızını sedyede gören doktor annenin feryadı yürekleri dağladı





Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 26. gününde ikinci kez mülteci kampını hedef aldı.