Yemen'deki Husiler İsrail'i füzelerle vurdu! "Onlar durana kadar durmayacağız" diyerek Tel Aviv'e savaş ilan ettiler: Nükleer gözdağı

Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini alan terör devleti İsrail, Gazze'yi günlerdir aralıksız bir şekilde bombalıyor.



Gözü dönmüş Tel Aviv, El Ehli Baptist Hastanesi ve Cibaliye mülteci kampını vuracak kadar insanlıktan çıktı. Saldırılarda yüzlerce Filistinli şehadet şerbeti içti.



İsrail'in bombaladığı sivil yerleşim yerlerinde enkaz altında bulunan yaklşık 2 bin Gazzelinin de akıbeti bilinmiyor.





EL KASSAM İŞGALCİLERİ PÜSKÜRTTÜ!

Öte yandan İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar baş gösterirken İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürttü.



İSRAİL'DEN "AĞIR BEDEL ÖDEDİK" İTİRAFI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise başarısızlıklarını perdelemek için "önemli başarı elde ettik ancak ağır bir bedel ödedik" açıklamasını yaptı.