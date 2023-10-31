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Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze'deki Cibaliye Kampı'nı vurdu! En az 100 şehit var | AK Parti'den sert tepki

Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 masum Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, bu kez Cibaliye mülteci kampını vurdu. Kalleş saldırıda100 Filistinli şehit düştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "Cibaliye'de korkunç katliam oldu. Saldırıda can kaybı, El Ehli Baptist hastanesindeki can kaybına yakın olabilir" açıklamasını yaptı. İsrail'in kampda 6 ton bomba attığı belirlendi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katliamları ABD'nin teşvik ettiğini belirterek "En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" dedi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 17:46 Güncelleme 31 Ekim 2023, 18:36
Soykırımcı İsrail 6 ton bombayla Gazze’deki Cibaliye Kampı’nı vurdu! En az 100 şehit var | AK Parti’den sert tepki
Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



3542'Sİ ÇOCUK 8525 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor.



MÜLTECİ KAMPINI BOMBALADI! ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR
Öte yandan İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar baş gösterirken İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürtttü.



Karada bozguna uğrayan İsrail ise yine havadan sivilleri hedef aldı. İşgal güçleri, Cibaliye mülteci kampını vurdu. Kalleş saldırıda ilk belirlemelere göre en az 100 şehit var.

6 ABD YAPIMI BOMBAYLA SALDIRILDI
Gazze Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin "Cibaliye'de korkunç bir katliam oldu" ifadesini kullandı.

Can kaybının yaklaşık olarak El-ehli Baptist Hastanesi saldırısına yakın olabileceği belirtildi.

Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi.

İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.

KATLİAMI ABD TEŞVİK ETTİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vuran soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

Katlaimı ABD'nin teşvik ettiğini dile getiren Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" demişti.

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