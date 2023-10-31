Müslüman Amerikalılardan soykırımcıya destek veren Biden’a seçim tehdidi: Gazze’de ateşkes yoksa oy da yok

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Kesintisiz bombardımanın ardından Gazze'ye karadan da saldırmaya çalışan işgalci İsrail, el Kassam Tugaylarının darbesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail'e soykırımda arka çıkan ve her türlü desteği veren ABD ise dünyadan büyük tepki alıyor. ABD'deki Müslüman Amerikalılar Başkan Joe Biden'ı tehdit etti.

BIDEN'A TEHDİT: ATEŞKES YOKSA OY DA YOK

Müslüman Amerikalılar ve bazı Demokrat Parti aktivistleri, Gazze'de ateşkesi güvence altına almak için acil adımlar atılmadığı takdirde Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesi için oy vermeyeceklerini ve Müslüman seçmeni de bu yönde harekete geçireceklerini söylüyor.

Michigan, Ohio ve Pensilvanya gibi seçime karar vermesi muhtemel eyaletlerin Demokrat Parti liderlerini içeren Ulusal Müslüman Demokrat Konseyi, Biden'ı, İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak saat 17.00'a kadar ateşkese aracılık etmeye çağırdı.