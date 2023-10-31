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Müslüman Amerikalılardan soykırımcıya destek veren Biden’a seçim tehdidi: Gazze’de ateşkes yoksa oy da yok

İşgalci İsrail, Gazze’de Batı desteği ile soykırıma devam ederken Amerikalı Müslümanlardan Biden’a seçim tehdidi geldi. Amerikalı Müslümanlar, Ateşkes için doğru zaman olmadığını söyleyen ve İsrail’i açıkça soykırıma teşvik eden ABD Başkanı Joe Biden’a “Gazze’de ateşkes yoksa 2024’te oy da yok” dedi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 17:39 Güncelleme 31 Ekim 2023, 18:05
Müslüman Amerikalılardan soykırımcıya destek veren Biden’a seçim tehdidi: Gazze’de ateşkes yoksa oy da yok

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Kesintisiz bombardımanın ardından Gazze'ye karadan da saldırmaya çalışan işgalci İsrail, el Kassam Tugaylarının darbesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail'e soykırımda arka çıkan ve her türlü desteği veren ABD ise dünyadan büyük tepki alıyor. ABD'deki Müslüman Amerikalılar Başkan Joe Biden'ı tehdit etti.

BIDEN'A TEHDİT: ATEŞKES YOKSA OY DA YOK

Müslüman Amerikalılar ve bazı Demokrat Parti aktivistleri, Gazze'de ateşkesi güvence altına almak için acil adımlar atılmadığı takdirde Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesi için oy vermeyeceklerini ve Müslüman seçmeni de bu yönde harekete geçireceklerini söylüyor.

Michigan, Ohio ve Pensilvanya gibi seçime karar vermesi muhtemel eyaletlerin Demokrat Parti liderlerini içeren Ulusal Müslüman Demokrat Konseyi, Biden'ı, İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak saat 17.00'a kadar ateşkese aracılık etmeye çağırdı.

2023 ATEŞKES ÜLTİMATOMU

Müslüman liderler "2023 Ateşkes Ültimatomu" başlıklı açık bir mektupta Müslüman seçmenleri "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırısını onaylayan herhangi bir adayı onaylama, destekleme veya oy vermeme konusunda harekete geçirme sözü verdiler.

Müslümanların hazırladığı mektupta "Yönetiminizin finansman ve silahlanma dahil olmak üzere koşulsuz desteği, sivil kayıplara neden olan şiddetin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadı ve daha önce dize güvenen seçmenlerin güvenini sarstı." ifadelerini kullandı.

AMERİKALI MÜSLÜMANLAR ÖFKELİ

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarını kaybeden İsrail, Gazze'ye soykırım uyguluyor. Minnesota'nın başsavcısı ve Kongre'ye seçilen ilk Müslüman olan eski ABD Temsilcisi Keith Ellison ve Indıana Temsilcisi Andre Carson'un başkanlığında faaliyet gösteren örgütün yazdığı mektup, Biden'ın İsrail'in saldırılarını kınamaması nedeni ile Müslüman Amerikalılarda artan öfkenin en büyük göstergelerinden biri.

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bin 500'ü geçerken İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını kabul etmeyeceğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ise "Şu anda bundan kazançlı çıkan tek kişi Hamas'tır." dedi.

"2024'TEKİ OYLARIMIZA GÜVENMEYİN"

Minnesotalı Filistinli Amerikalı bir milletvekili olan Temsilci Rashida Tlaib, pazartesi günü sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada Biden'ın İsrail'in Filistin'deki soykırım kampanyasına verdiği desteği kınadı ve "2024'te oylara güvenmeyin." dedi.

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Sacramento Vadisi Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Genel Müdürü Basim Elkarra, Müslümanların oylarının Biden için 2024'teki ikinci dönem adaylığı açısından çok önemli olacağını söyledi ve Michigan'ın 16 seçici delege oyunun sadece 1,5 puan gibi az bir farkla kazandığını belirtti.

Biden'ın yarın ziyaret etmeyi planladığı Minnesota'daki Müslüman Amerikalılar, geçen hafta bir ateşkes ültimatomu yayımlamıştı. Hala ateşkes kararı alınmamasına tepki gösteren Müslüman Amerikalılar, yarın Biden'ı protesto etmeyi planlıyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Biden'ın Müslüman topluluk üyeleriyle görüşmeye devam ettiğini belirtiyor.

EYALETLER BIDEN'A KARŞI AYAKLANIYOR

Kendisini "siyonist başkan" olarak tanımlayan Biden, siyasi görevlere geçmişe göre daha fazla Arap Amerikalı ve Müslüman atadı. Minnesota'daki CAIR'in Genel Müdürü Ceylani Hüseyin, Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesi açasından hayati önem taşıyan diğer tartışmalı eyaletlerdeki Müslüman Amerikalı liderlerin de benzer taleplerde bulunacağını söyledi ve "Wisconsin, Ohio ve diğer eyaletlerin bu hafta aynısını yapmasını bekliyoruz." dedi.

Ateşkes çağrısı yapılmadığı sürece 2024'te Biden'a karşı oy kullanmaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi ve 2020'de Müslüman Amerikalıların yaklaşık yüzde 70'inin Biden'ı desteklediğini söyledi.

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