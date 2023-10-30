Siyonistlere yaranmak için bunu da yaptılar: Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan İngiliz siyasetçi görevden alındı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili olan Bristow'un "kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumlar" yaptığını belirterek, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındığını duyurdu.

"ARTIK PEK ÇOK SEÇMENİMİN DERİNDEN ÖNEMSEDİĞİ BİR KONU HAKKINDA AÇIKÇA KONUŞABİLİRİM"

Bristow, Başbakan Sunak tarafından görevden alındıktan sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: