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Rusya lideri Putin'den İsrail'e çok sert 'Gazze' tepkisi! Başkan Erdoğan'ın 'Bağımsız Filistin devleti kurulmalı' çağrısına destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'Bağımsız Filistin' çağrısına destek veren Putin, "Orta Doğu'daki çatışmayı çözmenin anahtarı tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 21:46 Güncelleme 30 Ekim 2023, 22:55
Rusya lideri Putin’den İsrail’e çok sert ’Gazze’ tepkisi! Başkan Erdoğan’ın ’Bağımsız Filistin devleti kurulmalı’ çağrısına destek

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



3457'Sİ ÇOCUK 8306 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Binlerce Gazzeli ise İsrail savaş uçaklarının oluşturduğu yıkım sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.



RUSYA'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi.

"Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyen Putin, bölgedeki ölümcül kaosun 'ABD ve uydularına' yaradığını bildirdi.

Putin şu ifadeleri kullandı;

"Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız. Bundan kim yararlanır? ABD ve uyduları küresel istikrarsızlığın ana yararlanıcılarıdır.

Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz.




BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ' ÇAĞRISINA DESTEK
Öte yandan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bağımsızlız Filistin devleti kurulmalı" çağrısına da destek verdi. Rusya Devlet Başkanı, "Orta Doğu'daki çatışmayı çözmenin anahtarı tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.

TEK YOL BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN!
Başkan Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizmişti.

Erdoğan, bunun dışında yol aramanın, bunun dışında hevesler peşinde koşmanın sadece daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı ve can kaybı demek olacağını söylemişti.

Putin ve Çinden Başkan Erdoğanın Filistin devleti kurulmalı çağrısına destek!

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