Rusya lideri Putin’den İsrail’e çok sert ’Gazze’ tepkisi! Başkan Erdoğan’ın ’Bağımsız Filistin devleti kurulmalı’ çağrısına destek

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ' ÇAĞRISINA DESTEK
Öte yandan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bağımsızlız Filistin devleti kurulmalı" çağrısına da destek verdi. Rusya Devlet Başkanı, "Orta Doğu'daki çatışmayı çözmenin anahtarı tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.
TEK YOL BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN!
Başkan Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizmişti.
Erdoğan, bunun dışında yol aramanın, bunun dışında hevesler peşinde koşmanın sadece daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı ve can kaybı demek olacağını söylemişti.