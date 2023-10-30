Pink Floyd solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters’ten Filistin’e tam destek: Soykırımı durdurun! Çocukları öldürmeyi bırakın

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. Tel Aviv yönetimi, kadın-çocuk demeden 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım yapıyor. Tel Aviv yönetimi, kadın-çocuk demeden 7 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
İNGİLİZ SOLİSTTEN SOYKIRIMI DURDURUN ÇAĞRISI
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamına Ünlü Pink Floyd grubunun solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters tepki gösterdi.
İngiliz şarkıcı Roger Waters'ın konserinde katil İsrail ordusunun Filistin'de yaptığı katliama tepki olarak led ekranlarda "Soykırımı durdurun" yazıları yansıdı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntülerin altına ise "Çocukları öldürmeyi bırakın" notunu düştü.
SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz şarkıcı Waters "İsrail beni de rejimine karşı tehdit olarak görüyor. İsrail'le son nefesime kadar mücadele edeceğim. 2006'da Filistin'e gidip yaşananları gördükten sonra benim için her şey değişti" ifadelerini kullanmıştı.