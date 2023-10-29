Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı

Dünyanın farklı ülkelerinin yöneticileriyle beraber bu ülkelerdeki birçok kurum ve kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını, gönderdikleri mesajlarla tebrik etti.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak "Kardeşliğimiz ve dayanışmamız, önemli güvenlik ve istikrar unsuru, bölgesel iş birliğinin omurgası, temel şartıdır." ifadesini kullandı.

Aliyev şunları ifade etti:

"Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi ve iyi dileklerimi belirtmekten hususi memnuniyet ve onur duyuyorum.

Bu önemli günde, adını dünya tarihine altın harflerle kazıyan, halkının ve ülkesinin özgürlüğü için sonuna kadar mücadele eden, büyük lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun sadık silah arkadaşlarını ve vatanlarının bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri saygıyla anıyorum.

29 Ekim 1923'te Kurtuluş Savaşı ve istiklal mücadelesinin sonucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, 20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarından biridir. Karşılaştığı tüm engel ve zorlukları kararlılıkla aşarak büyük çaplı bir dönüşüm ve benzeri görülmemiş bir gelişme ve ilerleme yolu geçen kardeş Türkiye, tüm Türk dünyası gibi Azerbaycan için de hususi gurur ve iftihar kaynağıdır.

Türkiye, her geçen gün güçlenen, hızla gelişen, uluslararası dünyada söz sahibi olan güçlü ülkelerden biridir. Türkiye'nin güçlü sanayisi, modern savunma sanayisi, dünya çapında ön sıralarda duran ordusu hem Türkiye'yi hem de müttefiklerini güçlendiriyor. Siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki tüm bu önemli başarılar, Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdi. Güçlü ve kudretli Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm başarılarından kendi başarımız gibi sevinç ve mutluluk duyuyoruz.

Son 20 yılda aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan akılcı ve ileri görüşlü politika sonucunda Türkiye, dünyanın en önemli güç merkezi, bölgemizin barış, istikrar ve güvenliğin garantörü haline geldi. Türkiye'nin her konuda adalete ve uluslararası hukuka dayalı net duruşunun küresel dünyada dikkate alınması, onun bir devlet olarak nüfuzunun ve önemli rolünün açık kanıtıdır. Son derece karmaşık süreçlerin yaşandığı dünyada ve bölgede barış ve istikrarın tesisi, hak ve adaletin korunması konusundaki tutarlı ve kararlı tutumu, Türkiye'ye uluslararası düzeyde yüksek saygı, sempati ve güven kazandırmıştır.

Kardeş Türkiye, Türk dünyasının birleşmesinde de müstesna rol oynamaktadır. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli hizmetleri vardır.