Elon Musk Gazze için harekete geçti: Starlink aktifleştiriliyor

Soykırımcı İsrail'in yoğun bombardımanı altında olan Gazze 'de elektrik hala kesik. İnternet erişiminin de olmadığı Gazze'den haber almak git gide zorlaşırken Türk Kızılay'ın ardından Dünya Sağlık Örgütü de BM çalışanlarına ulaşamadıklarını bildirdi. Space X kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk 'tan Gazze müjdesi geldi.

Soykırımcı İsrail Gazze 'de kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama devam ediyor. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlendiği 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye havadan saldıran İsrail, dün gece hava-kara ve deniz kuvvetleri ile birlikte Gazze'ye saldırı düzenledi. Bölgede elektriği kesen İsrail, dünyanın Filistin'den haber almasına engel oluyor.

TÜRK KIZILAY VE DSÖ SAHADAN HABER ALAMADIKLARINI DUYURDU

İsrail'in Gazze'de elektriği ve dolayısıyla tüm iletişimi kesmesinin ardından bölgeden haber almak daha da zorlaştı. Türk Kızılay, dün gece bölgedeki sağlık çalışanları ile iletişim kuramadıklarını bildirdi.

İsrail'in hava saldırıları bugün hala devam ederken Dünya Sağlık Örgütü de çalışanlarından haber alamadıklarını bildirdi.

Gazze ile iletişim son derece kısıtlıyken Space X kurucusu ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla da X sosyal medya platformunun kurucusu Elon Musk'tan hamle geldi.

STARLINK GAZZE'DEN HABER GETİRECEK

Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

Musk, X hessabında "Gazze'de kara bağlantıları konusunda kimin yetkiye sahip olduğu belli değil, ancak o bölgede hiçbir terminalin bağlantı talebinde bulunmadığını biliyor muyuz?" ifadelerinin ardından "Gazze'den hiçbir terminal takımyıldızımızla iletişim kurmaya çalışmadı" dedi.

Musk'ın duyurusu İsrail'in telekomünikasyonu kesmesinin ardından sosyal medya kullanıcılarının kendisini Gazze'ye internet sağlamak için Starlink'i kullanmaya çağırmasının ardından geldi.