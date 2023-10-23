Yunanistan ve GKRY’den ’sırtlan’ siyaseti! Gazze’deki soykırımı görmezden gelip katliamcı İsrail’e desteğe koştular: EASTMED emeli...





MİÇO, GAZZE KASABININ AYAĞINA GİTTİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de bugün Tel Aviv'e, Gazze kasabı Netanyahu'nun ayağına gitti. Miçotakis, "Buraya sadece müttefik olarak değil, gerçek dost olarak geliyorum." dedi.



7 Ekim ve sonrasında yaşananların "korkunç" olduğunu söyleyen Miçotakis "İlk andan itibaren İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını savunduk ve destekledik. Desteğimize ve yardımımıza güvenebilirsiniz" şeklinde konuştu. Yunan mevkidaşını "Sizi görmek güzel" diyerek karşılayan soykırımcı Netanyahu ise "İsrail'in yanında durmanın en güzel yanı, İsrail'in yanında İsrail'de durmaktır ve siz bunu yapıyorsunuz. Bu karanlık zamanda sizlerin, hükümetinizin ve Yunanistan halkının dayanışmasını takdir ediyorum" ifadesini kullandı.





RUM DA ROTAYI TEL AVİV'E KIRDI!

Miçotakis'in ziyaretinden önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis Tel Aviv'deydi.



Netanyahu ile bir araya gelen Hristodoulidis, Güney Kıbrıs'ın desteğini dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Hristodulidis'in İsrail'e yaptığı ziyaretten ötürü Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos'a teşekkürlerini sundu.



TEMEL ÖZNE EASTMED

Hem Yunanistan Başbakanı Miçotakis hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis'in Tel Aviv'e, soykırımcı İsrail'e destek vermeye gitmesinin altında yatan temel özne ise hiç şüphesiz EASTMED projesi.





Bilindiği üzere EASTMED, Doğu Akdeniz'deki gazı Güney Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılma amacını taşıyan bir proje. Ancak oldukça maliyetle oluşu ve bölgedeki etkin Türkiye faktörü nedeniyle proje sallantıya girmiş vaziyette. Son olarak ABD, projeden desteğini çekti.



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD'nin "EastMed Projesi"nden desteğini çekmesine ilişkin "10 yıl beklememize ve bu şeylere milyarlarca dolar harcamamıza gerek yok" açıklamasını yaptı. MİÇOTAKİS VE HRİSTODOULİDİS'TEN SIRTLAN SİYASETİ

Gazze'deki soykırımı görmezden gelip katliamcı İsrail'e desteğe koşan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sallantıya giren EASTMED'i yeniden hayata geçirme emeliyle Gazze kasabı Netanyahu'ya arka çıktı.



'Sırtlan' siyaseti izleyen Miçotakis ve Nikos Hristodoulidis büyük tepki çekti.





NEDİR BU EASTMED?

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tüm planları değiştiren Libya ile deniz yetki anlaşması sonrası EastMed adımını atmıştı.



2 Ocak 2020'de imzalanan anlaşma ile; Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'deki gazın Güney Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması amaçlandı. ABD başta projeye destek vermişti ancak daha sonra projeyi ekonomik ve uygulanabilir bulmayarak desteğini geri çekti.



