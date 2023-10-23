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İsrail’in ipini ABD tutuyor! Beyaz Saray’dan kara saldırısını erteleme tavsiyesi: Soykırımcı ile destekçisinin korkusu aynı

Batı’nın desteğini arkasına alarak Gazze’de soykırıma imza atan İsrail’e ABD’den kara saldırısını erteleme tavsiyesi geldi. İsrailli yetkililer ABD’nin tavsiyesini reddederken ABD’den ise net bir cevap gelmedi. ABD’li yetkililere göre İsrail’in iplerini elinde tutan Beyaz Saray, ikinci cephe açılmasından ve bölge ülkelerinin ABD’ye saldırmasından endişe ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:32 Güncelleme 23 Ekim 2023, 10:57
İsrail’in ipini ABD tutuyor! Beyaz Saray’dan kara saldırısını erteleme tavsiyesi: Soykırımcı ile destekçisinin korkusu aynı

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliam yapıyor. Batı'nın desteğini arkasına alıp Gazze'yi kara saldırısı ile tehdit eden İsrail, sivillere yönelik hava saldırılarına devam ederken en büyük destekçisi ABD'den beklenmedik bir tavsiye geldi.

ABD'DEN KARA SALDIRISINI "ERTELEME" TAVSİYESİ

New York Times gazetesi Biden yönetiminin soykırımcı İsrail'e Gazze'ye kara saldırısını "ertelemesini" tavsiye ettiğini öne sürdü. ABD'li birkaç yetkilinin Hamas ile rehine müzakeresi, abluka altındaki Filistinlilere yardım ulaştırılması gerekçeleriyle İsrail'e kara saldırısını erteleme tavsiyesinde bulunduğunu belirten New York Times, Amerikalı yetkililerin İran'a karşı zaman kazanmak istediğini belirtti.

BAHANE "YARDIM" TAVSİYE "ERTELEME"

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti ile birlikte işgalci devlete Gazze'de soykırım yapması için her türlü desteği vereceğini dünyanın gözü önünde bir kez daha ilan eden ABD, şimdi de Filistinlilere insani yardım bahanesiyle kara saldırısını yalnızca "erteleme" tavsiyesinde bulunuyor.

İsrail, Hizbullah'ın Hamas'a verdiği destek dolayısıyla Lübnan'ı da hedef alıyor. Öte yandan dün ise Mısır sınırına yakın olan Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktayı ise hedef aldı. İsrail Mısır'a ait olan bölgeyi yanlışlıkla hedef aldığını belirtse de çatışmalar açıkça Filistin-İsrail sınırından öteye taşınıyor.

ABD İRAN'A KARŞI ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail'in Hizbullah ve İran'ın da savaşa dahil olması ve çatışmaların topyekûn bir dünya savaşına dönüşmesinden korktuğu da son haftalarda özellikle Batı basınının en çok ele aldığı konulardan birisi. New York Times'ın öne sürdüğü ABD'li yetkililer iddiası da bu doğrultuda önem kazanıyor. Hamas ile rehine takasını ve sözde Filistin'e yardımları öne süren ABD'li yetkililere göre, ABD'nin soykırımcı İsrail'e kara saldırısını erteleme tavsiyesinin amaçlarından birisi de İran destekli grupların ABD'nin bölgedeki çıkarlarına yönelik saldırılarına hazırlanmak için zaman elde etmek.

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İPTAL DEĞİL ERTELEME

New York Times'ın haberine göre ABD'li yetkililer İsrail'den saldırıyı tamamen iptal etme talebinde bulunmadı ve hala kara saldırısı ile Gazze'nin işgalini ve Hamas'ı yok etme hedefini destekliyor.

Yetkililere göre ABD, Hamas'ın geçtiğimiz cuma günü iki Amerikalı kadını serbest bırakmasının ardından İsrail'in diğer rehineler için müzakere yapmasını istiyor.

İSRAİL REDDETTİ: ABD BİZE BASKI YAPMIYOR

Washington'daki İsrail Büyükelçiliğinden bir diplomat ise ABD hükümetinin İsraillilere kara saldırısını erteleme yönünde tavsiyede bulunduğuna yönelik iddiayı reddetti ve "ABD yönetimiyle yakın diyaloğumuz ve istişarelerimiz var. ABD kara operasyonu konusunda İsrail'e baskı yapmıyor." dedi.

BLINKEN: İSRAİL'İN ARKASINDA ABD VAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise pazar günü CBS News kanalında çıktığı "Face the Nation" programında ABD'nin İsrail'e kara saldırısını erteleme talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin soru karşısında sessizliğini korusa da ABD'nin "işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu" vurguladı.

"Dediğimiz gibi, sadece ne yaptıkları değil, bunu nasıl yaptıkları da önemli." Diyen Blinken, "Askeri operasyonlarla ilgili olarak İsrail'le konuştuğumuz konu aslında hem onların bunu nasıl yaptıklarına hem de aradıkları sonuçlara en iyi nasıl ulaşacaklarına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İPİNİ ABD TUTUYOR

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'de ipleri elinde tutanların Biden yönetimi yetkilieri olduğuna yönelik izlenimin ABD'yi İran veya bölgedeki İran yanlısı gruplarla doğrudan çatışmaya sürükleyebileceğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan duyuruda Amerikan hükümetinin Irak'ta bulunması gerekmeyen çalışanlarının ve aile üyelerinin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve Erbil'deki ABD Konsolosluğundan ayrılması emrini verdi; vatandaşlarına Irak'a seyahatlerini erteleme konusundaki uyarısını 4. seviyeye çıkardı. ABD, İran'ın desteklediği Iraklı milislerin, Irak'taki yaklaşık 2 bin 500 ABD askerine ve ABD'ye ait kurumlara saldırmasından endişe ediyor.

IRAK VE AFGANİSTAN TAVSİYESİ

New York Times, İsrail'i ABD'nin yönlendirdiğini "Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardından İsrailli yetkililere tavsiyelerde bulunuyor." cümlesi ile bir kez daha vurguladı. ABD gazetesi, Biden'ın geçtiğimiz hafta Tel Aviv'e düzenlediği ziyarette Netanyahu'dan herhangi bir talepte bulunmak yerine ona kara saldırısından önce cevaplanması gereken sorular sorduğunu ve ABD'nin Irak ile Afganistan'ı işgal ederken aldığı kararları gündeme getirdi.

New York Times'a göre Biden'ın soruları arasında operasyon bittikten sonra Hamas'ın sorumluluğunu kimin üstleneceği, işgalin rehineleri nasıl etkileyeceği ve iki cepheli bir savaşın İsrail'e neler yapabileceği yer alıyordu.

KARA SALDISI DEFALARCA ERTELENDİ

İsrailli dört üst düzey savunma yetkilisi, kara saldırısının defalarca ertelendiğini ve neden ertelendiğini bilmediklerini söylerken iki yetkili ise bunun sebebinin müzakereler olduğunu belirtti.

New York Times'a göre kara saldırısının sürekli ertelenmesi, Netanyahu ile askeri operasyonun hedefleri arasında Hizbullah'ın da olması gerektiğini savunan Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki gerilimi de gözler önüne seriyor. Netanyahu operasyon kapsamının genişletilmesine karşı çıkıyor. ABD'li yetkililer de Netanyahu'ya Hizbullah'a yapılacak bir saldırının ikinci bir cephe açabileceği konusunda endişelerini belirtiyor.


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