İsrail’in ipini ABD tutuyor! Beyaz Saray’dan kara saldırısını erteleme tavsiyesi: Soykırımcı ile destekçisinin korkusu aynı

ABD İRAN'A KARŞI ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR İsrail'in Hizbullah ve İran'ın da savaşa dahil olması ve çatışmaların topyekûn bir dünya savaşına dönüşmesinden korktuğu da son haftalarda özellikle Batı basınının en çok ele aldığı konulardan birisi. New York Times'ın öne sürdüğü ABD'li yetkililer iddiası da bu doğrultuda önem kazanıyor. Hamas ile rehine takasını ve sözde Filistin'e yardımları öne süren ABD'li yetkililere göre, ABD'nin soykırımcı İsrail'e kara saldırısını erteleme tavsiyesinin amaçlarından birisi de İran destekli grupların ABD'nin bölgedeki çıkarlarına yönelik saldırılarına hazırlanmak için zaman elde etmek. İPTAL DEĞİL ERTELEME New York Times'ın haberine göre ABD'li yetkililer İsrail'den saldırıyı tamamen iptal etme talebinde bulunmadı ve hala kara saldırısı ile Gazze'nin işgalini ve Hamas'ı yok etme hedefini destekliyor. Yetkililere göre ABD, Hamas'ın geçtiğimiz cuma günü iki Amerikalı kadını serbest bırakmasının ardından İsrail'in diğer rehineler için müzakere yapmasını istiyor. İSRAİL REDDETTİ: ABD BİZE BASKI YAPMIYOR Washington'daki İsrail Büyükelçiliğinden bir diplomat ise ABD hükümetinin İsraillilere kara saldırısını erteleme yönünde tavsiyede bulunduğuna yönelik iddiayı reddetti ve "ABD yönetimiyle yakın diyaloğumuz ve istişarelerimiz var. ABD kara operasyonu konusunda İsrail'e baskı yapmıyor." dedi.

BLINKEN: İSRAİL'İN ARKASINDA ABD VAR ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise pazar günü CBS News kanalında çıktığı "Face the Nation" programında ABD'nin İsrail'e kara saldırısını erteleme talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin soru karşısında sessizliğini korusa da ABD'nin "işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu" vurguladı. "Dediğimiz gibi, sadece ne yaptıkları değil, bunu nasıl yaptıkları da önemli." Diyen Blinken, "Askeri operasyonlarla ilgili olarak İsrail'le konuştuğumuz konu aslında hem onların bunu nasıl yaptıklarına hem de aradıkları sonuçlara en iyi nasıl ulaşacaklarına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İPİNİ ABD TUTUYOR New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'de ipleri elinde tutanların Biden yönetimi yetkilieri olduğuna yönelik izlenimin ABD'yi İran veya bölgedeki İran yanlısı gruplarla doğrudan çatışmaya sürükleyebileceğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan duyuruda Amerikan hükümetinin Irak'ta bulunması gerekmeyen çalışanlarının ve aile üyelerinin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve Erbil'deki ABD Konsolosluğundan ayrılması emrini verdi; vatandaşlarına Irak'a seyahatlerini erteleme konusundaki uyarısını 4. seviyeye çıkardı. ABD, İran'ın desteklediği Iraklı milislerin, Irak'taki yaklaşık 2 bin 500 ABD askerine ve ABD'ye ait kurumlara saldırmasından endişe ediyor.

IRAK VE AFGANİSTAN TAVSİYESİ New York Times, İsrail'i ABD'nin yönlendirdiğini "Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardından İsrailli yetkililere tavsiyelerde bulunuyor." cümlesi ile bir kez daha vurguladı. ABD gazetesi, Biden'ın geçtiğimiz hafta Tel Aviv'e düzenlediği ziyarette Netanyahu'dan herhangi bir talepte bulunmak yerine ona kara saldırısından önce cevaplanması gereken sorular sorduğunu ve ABD'nin Irak ile Afganistan'ı işgal ederken aldığı kararları gündeme getirdi. New York Times'a göre Biden'ın soruları arasında operasyon bittikten sonra Hamas'ın sorumluluğunu kimin üstleneceği, işgalin rehineleri nasıl etkileyeceği ve iki cepheli bir savaşın İsrail'e neler yapabileceği yer alıyordu. KARA SALDISI DEFALARCA ERTELENDİ İsrailli dört üst düzey savunma yetkilisi, kara saldırısının defalarca ertelendiğini ve neden ertelendiğini bilmediklerini söylerken iki yetkili ise bunun sebebinin müzakereler olduğunu belirtti. New York Times'a göre kara saldırısının sürekli ertelenmesi, Netanyahu ile askeri operasyonun hedefleri arasında Hizbullah'ın da olması gerektiğini savunan Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki gerilimi de gözler önüne seriyor. Netanyahu operasyon kapsamının genişletilmesine karşı çıkıyor. ABD'li yetkililer de Netanyahu'ya Hizbullah'a yapılacak bir saldırının ikinci bir cephe açabileceği konusunda endişelerini belirtiyor.