İşgalci İsrail Gazze’yi yerle bir etti: İşte soykırımın haritası! Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor?

İşgalci İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi 'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.

Bakanlığın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısının da 15 bin 273'e ulaştığı belirtildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DERİN YANIK İZLERİ VAR

"Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledikleri" aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yapıldı.