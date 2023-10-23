İşgalci İsrail Gazze’yi yerle bir etti: İşte soykırımın haritası! Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor?

Dünya Gıda Programı'nın genel müdürü Cindy McCain, Al Jazeera'ye 20 TIR yardımın yeterli olmadığını söyledi. Pazar günü ikinci bir yardım konvoyu kuşatma altındaki bölgeye girdi.
Katil İsrail bölgeyi kapatarak Filistinlileri yiyecekleri karneye bağlamaya ve kuyulardan kirli su içmeye zorluyor. Hastaneler, Gazze genelindeki elektrik kesintisi sırasında acil durum jeneratörleri için ilaç ve yakıtın azaldığını bildiriyor. BM'ye göre, aralıksız hava saldırıları nedeniyle sanitasyon tesisleri, su kuyuları, rezervuarlar ve pompa istasyonları zarar gördü.
Refah geçişini geçebilenlerin Sina Çölü'nde altı ila sekiz saatlik bir yolculuk yapması ve yaklaşık 350 km uzaklıktaki Kahire'ye giderken birçok Mısır kontrol noktasını geçmesi gerekiyor. Refah'taki mahalleler şunlar: Umm al-Kilab, al-Mawasi, al-Qarya al-Suwydiya, Tel es-Sultan, Refah mülteci kampı, al-Bayuk ve Shokat es-Sufi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi, 6 Filistin İslami Cihad Hareketi, 3 Hamas ve 2 Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensubu ölürken, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.