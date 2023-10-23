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İşgalci İsrail Gazze'yi yerle bir etti: İşte soykırımın haritası! Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor?

İşgalci İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi. Yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişi bulunuyor. Saldırılarda 12 hastane 32 sağlık merkezi ve 25 ambulans hizmet dışı kaldı. Gazze'nin 5 vilayeti olarak bilinen Kuzey Gazze, Gazze Şehri, Deir el-Balah, Han Yunus ve Refah saldırılarda büyük zarar gördü. İşte Gazze haritasıyla işgal altındaki bölgede gerçekleşen büyük yıkım.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:34 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:34
İşgalci İsrail Gazze’yi yerle bir etti: İşte soykırımın haritası! Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor?

İşgalci İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.

Katil İsrail katliamın görüntülerini paylaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze'de artan can kaybı ve yaralılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlığın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısının da 15 bin 273'e ulaştığı belirtildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DERİN YANIK İZLERİ VAR
"Sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söyledikleri" aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yapıldı.

Yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 57 sağlık çalışanının öldüğü 100'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle 12 hastane, 32 sağlık merkezi ve 25 ambulansın hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut hastanelerin hizmet verme özelliğini kaybettiği ve sağlık ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla yaralıları tedavi ettiğine dikkat çekildi.

KATİLLER GAZZE'DE HANGİ MAHALLELERE BOMBA YAĞDIRDI?
Öte yandan katil İsrail Gazze'de birçok mahalleyi adeta yaşanmaz hale getirdi. İşgal devleti güvenli bölge ilan ettiği güneye bile bomba yağdırdı.

YIKIMIN BOYUTU GÖRÜNTÜLENDİ
Uydu görüntüleri ve fotoğraflar, soykırımcı İsrail'in kara, deniz ve hava saldırıları nedeniyle mahallelerde yer alan çok sayıda hastane, okul, ibadethane ve evin yerle bir edildiğini gözler önüne serdi.

Gazze'nin 5 vilayeti olarak bilinen Kuzey Gazze, Gazze Şehri, Deir el-Balah, Han Yunus ve Refah saldırılarda büyük zarar gördü.


Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun katil İsrail'in yıkımından önce...

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun katil İsrail'in yıkımından sonra...

GAZZE'NİN YOĞUN NÜFUSLU MAHALLELERİ
Akdeniz kıyısında İsrail ve Mısır ile sınır komşusu olan Gazze Şeridi kilometrekarelik bir alana sahip ve beş valilikten oluşuyor.

Filistin yerleşim bölgesi, şu anda İsrail'in bir parçası olan bölgelerden etnik temizliğe tabi tutulan 1,7 milyon mülteci de dahil olmak üzere 2,3 milyonluk bir nüfusa sahip. Mültecilerin çoğu Gazze'deki sekiz mülteci kampında veya yakınında yaşıyor. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin hava sahası ve karasuları üzerinde sıkı kontrol uyguluyor ve malların ve insanların Gazze'ye giriş ve çıkış hareketini kısıtlıyor.


KUZEY GAZZE EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Kuzey Gazze 10 kilometre boyunca uzanıyor ve Erez geçişi olarak da bilinen Beyt Hanun üzerinden İsrail'e giden tek geçişi paylaşıyor. Kuzey Gazze, şeridin en büyüğü olan Cibaliye mülteci kampına ev sahipliği yapıyor. 61 kilometrekarelik alan 440.000 kişiye ev sahipliği yapıyor ve bölgede şu mahalleler bulunuyor: Beit Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliye mülteci kampı, Madinat al-Awda ve Jabalia al-Balad.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI
İşgalci İsrail ordusu, 9 , 12 , 19 ve 22 Ekim tarihleri de dahil olmak üzere kampı defalarca vurdu ve 150'den fazla insanı öldürdü.

Kampta, yerinden edilmiş yüzlerce aile için sığınma evlerine dönüştürülen, Birleşmiş Milletler tarafından işletilen üç okul bulunuyor.

GAZZE ŞEHRİNİN MAHALLELERİ
Gazze Şehri, 750.000'den fazla sakiniyle işgal altındaki şeridin en büyük ve en kalabalık şehri olarak biliniyor. Gazze'nin Akdeniz kıyı şeridinde Gazze Limanı, Şati mülteci kampı ve Kuzey ve Güney Rimal mahalleleri bulunuyor.



RİMAL MAHALLELERİ
Rimal mahallelerinin kalbinde Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıbbi tesis olan El Şifa Hastanesi yer alıyor. On binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Filistinli doktorların aşırı kalabalık nedeniyle bulaşıcı hastalık salgınının yaklaştığı konusunda uyardığı hastaneye sığınıyor.

Hastanenin çevresinde, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü Ofisi (UNSCO) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) dahil olmak üzere çok sayıda BM yerleşkesi bulunuyor.

GAZZE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ RİMAL'DE
Aralarında sadece birkaç yüz metre mesafe bulunan Gazze İslam Üniversitesi, El-Ezher Üniversitesi-Gazze ve El-Aksa Üniversitesi dahil olmak üzere Gazze'nin en iyi üniversiteleri de Rimal'de bulunuyor.

ŞATİ MÜLTECİ KAMPI
Katil İsrail saldırıları, Sahil Kampı olarak da bilinen Şati mülteci kampını birkaç kez hedef aldı ve 0,52 kilometrekarelik arazide yaşayan 90.000 sakinini dehşete düşürdü. 9 Ekim'deki İsrail saldırıları Yasin Camii'ni yok etti. Daha doğuda Şeyh Rıdvan, el-Nasr, el-Darraj, el-Tuffah, el-Sabra ve Tel el-Hawa mahalleleri bulunuyor.



TEL EL-HAWA
Çarşamba günü İsrail saldırıları Tel el-Hava'daki El-Kudüs Hastanesi yakınındaki bölgeleri vurdu. Daha önce 2009 yılında İsrail güçleri tarafından yıkılan hastaneye 8 binden fazla Filistinli sığınmıştı.

ESKİ ŞEHİR
Zeytun mahallesinin hemen kuzeyinde, Gazze'nin Ulu Camisi olarak bilinen Büyük Ömeri Camii ve Gazze'deki iki kilise olan Aziz Philip Evangelist Şapeli ve Aziz Porphyrius Kilisesi de dahil olmak üzere birçok tarihi mekana ev sahipliği yapan Gazze'nin Eski Şehri bulunmaktadır.

KATİLLER HASTANE, CAMİ VE KİLİSEYİ BOMBALADI
Salı günü, yine Eski Şehir'deki El Ahli Arap Hastanesi'nde meydana gelen büyük patlamada, çoğu İsrail bombardımanından sığınan yaklaşık 500 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, patlamanın İsrail'in hava saldırısından kaynaklandığını söyledi. İsrail, patlamayı Filistin İslami Cihad (PIJ) silahlı grubu tarafından fırlatılan bir roketin yanlış ateşlenmesine bağladı. PIJ iddiayı reddetti. Yapılan araştırma sonucu İsrail'in iddiaları çürütüldü. İki gün sonra İsrail'in hava saldırısı, Gazze'nin en eski kilisesi olan ve 1150'ler ile 1160'lar arasında inşa edilen St Porphyrius Kilisesi'ne sığınan en az 18 kişiyi öldürdü. Filistinli bir papaz, yüzlerce kişinin sığındığı St Porphyrius'un bombalanmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

SHUJAİYA
Gazze şehrinin en büyük mahallelerinden biri Arapçada "cesaret" anlamına gelen Shujaiya'dır. Shujaiya, İsrail'in geçmişteki askeri saldırılarında büyük bir yıkım yaşadı. Yoğun nüfuslu bölgenin, tek bir günde 72 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan ağır tank ve topçu bombardımanına maruz kaldığı Temmuz 2014'te özellikle yıkıcı bir olay yaşandı. Olay, uluslararası alanda yaygın eleştiri ve kınamalara yol açtı.

2014 yılında çekilen drone görüntüleri, İsrail'in 50 günlük saldırısının ardından Shujaiya'nın kalıntılarını gösteriyor.

EZ-ZEHRA
Gazze Şehri'nin eteklerinde, yine İsrail'in baskınlarından etkilenen el-Zahra, el-Muğhraka ve Cuhor ad-Dik mahalleleri bulunuyor. İsrail'in El Zehra'daki saldırıları en az 10 binayı yerle bir etti ve binlerce insan ya enkaz altında kaldı ya da tıbbi bakım bekliyor.



DEİR EL-BALAH'IN MAHALLELERİ
Gazze'yi kabaca kuzey ve güneye bölen bir nehir olan Gazze Vadisi'nden başlayan Deir el-Balah, adını Hurma Manastırı'ndan alıyor ve Gazze'nin en büyük tarım üreticilerinden biri. Gazze'nin faaliyette olan tek elektrik santrali, ilçenin Gazze Şehri ile olan sınırında yer alıyor. Deir el-Balah aynı zamanda Gazze'deki sekiz mülteci kampından dördüne de ev sahipliği yapıyor: Nuseyrat, el-Bureij, el-Maghazi ve Deir el-Balah.

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI
Nuseyrat kampı, tahminen 750.000 Filistinlinin Siyonist milisler tarafından evlerinden zorla çıkarıldığı 1948 Nakba'nın ardından kuruldu. Bugün kamp, 0,68 kilometrekarelik bir alana sıkışmış 85.000 mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Filistin WAFA haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları Gazze'deki bir dizi fırını bombaladı, düzinelerce insanı öldürdü ve ekmek almak için sıraya giren yüzlerce kişiyi yaraladı. Bu fırınlardan biri de Çarşamba günü yıkılan Al Nuseirat Fırınıydı.

Deir el-Balah'taki diğer mahalleler arasında az-Zawayda, el-Musaddar, Wadi as-Salqa ve el-Ma'ani bulunmaktadır.

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HAN YUNUS'UN MAHALLELERİ
Han Yunus, 108 kilometrekarelik alanıyla Gazze'nin en büyük valiliğidir ve 430.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Merkezinde yaklaşık 90.000 kişinin yaşadığı Han Yunus mülteci kampı yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki insanlara güneye gitme emri vermesine rağmen Han Yunus ve diğer güney bölgelerini vurmaya devam ediyor. Binlerce Filistinli, Gazze'nin güneyindeki bakımsız çadır kamplarına doluştu ve çoğu yiyecek ve sudan mahrum kaldı.

Han Yunus'taki diğer mahalleler şunlardır: el-Qarara, Abasan el-Jadida (as-Saghir), el-Sureij, Bani Suheila, Abasan al-Kabira, Khuza'a, Qa' al-Qurein, al-Mawasi, Qizan an- Najjar, Qa' al-Kharaba, al-Fukhkhari ve Umm Kameil.

REFAH'IN MAHALLELERİ
Refah, yaklaşık 275.000 nüfusuyla Gazze'nin en güneydeki ilçesidir. Refah aynı zamanda orada bulunan Mısır sınırının da adıdır. Cumartesi günü insani yardım taşıyan 20 tırdan oluşan bir konvoy, Refah kapısından kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne girdi.

Dünya Gıda Programı'nın genel müdürü Cindy McCain, Al Jazeera'ye 20 TIR yardımın yeterli olmadığını söyledi. Pazar günü ikinci bir yardım konvoyu kuşatma altındaki bölgeye girdi.

Katil İsrail bölgeyi kapatarak Filistinlileri yiyecekleri karneye bağlamaya ve kuyulardan kirli su içmeye zorluyor. Hastaneler, Gazze genelindeki elektrik kesintisi sırasında acil durum jeneratörleri için ilaç ve yakıtın azaldığını bildiriyor. BM'ye göre, aralıksız hava saldırıları nedeniyle sanitasyon tesisleri, su kuyuları, rezervuarlar ve pompa istasyonları zarar gördü.

Refah geçişini geçebilenlerin Sina Çölü'nde altı ila sekiz saatlik bir yolculuk yapması ve yaklaşık 350 km uzaklıktaki Kahire'ye giderken birçok Mısır kontrol noktasını geçmesi gerekiyor. Refah'taki mahalleler şunlar: Umm al-Kilab, al-Mawasi, al-Qarya al-Suwydiya, Tel es-Sultan, Refah mülteci kampı, al-Bayuk ve Shokat es-Sufi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi, 6 Filistin İslami Cihad Hareketi, 3 Hamas ve 2 Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensubu ölürken, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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