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Yalanın sesi | Soykırımcı İsrail’in hastane manipülasyonu yine tescillendi! İşte ses kayıt analizleri

Geçtiğimiz günlerde İsrail sivlleri hedef alarak kan donduran bir vahşete imza attı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da içerisinde olduğu yüzlerce kişi şehit oldu. Saldırı sonrası algı operasyonuna başlayan İsrail vahşeti perdelemek için manipülasyon oyunlarına soyundu. Birçok kez yalanı tescillenen İsrail'in bu kez de ses kayıtları ile yalan söylediği tescillendi.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 20:22 Güncelleme 21 Ekim 2023, 20:22
Yalanın sesi | Soykırımcı İsrail’in hastane manipülasyonu yine tescillendi! İşte ses kayıt analizleri

İsrail, Filistin'deki vahşetinde sınır tanımazken algı operasyonları ile de katliamlarını meşrulaştırmak istiyor. Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.



Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

SES KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ!
Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.



Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.

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Öte yandan; ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith de Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürütmüştü.

Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' yorumunu yapmıştı.

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