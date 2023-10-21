Kahire'de "Barış" Zirvesi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dünyaya duyurdu: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

"İSRAİL ENGELLEDİ"

Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." dedi.

Sisi şunları söyledi:

"Tüm sivillerin hedef alınmasını, öldürülmesini veya korkutulmasını tüm açıklığıyla kınıyoruz

Filistin halkına ve tüm sivillere uluslararası koruma sağlanması çağrımızı yineliyoruz

İnsani yardımların koordine edilmesi ve gönderilmesi konusunda yoğun çaba harcadık.

Biz Refah sınır kapısını kapatmadık ama İsrail bombalamalarla burayı hedef aldı ve ben de geçişin açık kalması konusunda Amerikan Başkanı ile anlaştım.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi yineledik ve bunu, onların davalarının nihai tasfiyesi olarak değerlendiriyoruz.

Dirençli Filistin halkının, işgal altında olsa bile topraklarını terk etmek istediğini düşünenler yanılıyor.

Adil bir çözüm olmadan meselenin tasfiye edilmeyeceğine ve her halükarda bunun Mısır'ın aleyhine olmayacağına dair dünyaya güvence veriyorum.

Bugün barış sürecini canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak için çalışacağız."