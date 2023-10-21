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Kahire'de "Barış" Zirvesi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dünyaya duyurdu: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliam devam ederken Mısır'ın başkenti Kahire'de “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 12:16 Güncelleme 21 Ekim 2023, 13:18
Kahire’de Barış Zirvesi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dünyaya duyurdu: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında katliama imza atıyor!

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Gazze'ye siyonist bombaları yağarken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATILIYOR
MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

"İSRAİL ENGELLEDİ"
Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." dedi.

Sisi şunları söyledi:
"Tüm sivillerin hedef alınmasını, öldürülmesini veya korkutulmasını tüm açıklığıyla kınıyoruz

Filistin halkına ve tüm sivillere uluslararası koruma sağlanması çağrımızı yineliyoruz
İnsani yardımların koordine edilmesi ve gönderilmesi konusunda yoğun çaba harcadık.

Biz Refah sınır kapısını kapatmadık ama İsrail bombalamalarla burayı hedef aldı ve ben de geçişin açık kalması konusunda Amerikan Başkanı ile anlaştım.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi yineledik ve bunu, onların davalarının nihai tasfiyesi olarak değerlendiriyoruz.

Dirençli Filistin halkının, işgal altında olsa bile topraklarını terk etmek istediğini düşünenler yanılıyor.

Adil bir çözüm olmadan meselenin tasfiye edilmeyeceğine ve her halükarda bunun Mısır'ın aleyhine olmayacağına dair dünyaya güvence veriyorum.

Bugün barış sürecini canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak için çalışacağız."

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ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH: SAVAŞ SUÇUDUR!
Ürdün Kralı 2. Abdullah yaptığı açıklamada İsrail'e tepki göstererek, "Filistinlilerin hayatları İsraillilerin hayatlarından daha az değerli değil" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah şunları söyledi:

"Bölgemizi uçuruma iten bu insani felaketi durdurmak için çalışacağız

Gazze'de sivillerin hedef alınması ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması bir savaş suçudur

Gazze'de olup bitenler konusunda uluslararası eylemsizliğin sonuçları hepimiz için felaket olacak

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardım, yakıt ve ilaç ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz

Bu çatışma iki hafta önce başlamadı, aynı yolda devam edersek de bitmeyecek.

Filistinlilerin hayatları İsraillilerin hayatlarından daha az değerli değil."

MAHMUD ABBAS: TOPRAKLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ
Vahşi bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tek çözümün bağımsız Filistin olduğunu belirterek, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" dedi.

HANGİ ÜLKELER VAR
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al-Nahyan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve diğer bazı devletlerin liderleri ile bakanları katıldı.

4'LÜ ZİRVE İPTAL OLMUŞTU
Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire'deki zirvenin önemi arttı.

Ancak "İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüme dayanan kapsamlı bir çözüme ilişkin tartışmaların acilen başlatılması" çağrısı ile gerçekleştirilen zirvenin çatışmaları sona erdirme noktasında nasıl bir sonuç doğuracağı belirsiz. Mısırlı yetkililer zirvenin çatışmalara yönelik uluslararası tutuma denge getirmeye katkı sağlayabileceği görüşünde.

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