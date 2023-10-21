Kahire'de "Barış" Zirvesi! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dünyaya duyurdu: Topraklarımızı terk etmeyeceğiz

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında katliama imza atıyor!
Gazze'ye siyonist bombaları yağarken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATILIYOR
MISIR Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.
"İSRAİL ENGELLEDİ"
Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." dedi.
Sisi şunları söyledi:
"Tüm sivillerin hedef alınmasını, öldürülmesini veya korkutulmasını tüm açıklığıyla kınıyoruz
Filistin halkına ve tüm sivillere uluslararası koruma sağlanması çağrımızı yineliyoruz
İnsani yardımların koordine edilmesi ve gönderilmesi konusunda yoğun çaba harcadık.
Biz Refah sınır kapısını kapatmadık ama İsrail bombalamalarla burayı hedef aldı ve ben de geçişin açık kalması konusunda Amerikan Başkanı ile anlaştım.
Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi yineledik ve bunu, onların davalarının nihai tasfiyesi olarak değerlendiriyoruz.
Dirençli Filistin halkının, işgal altında olsa bile topraklarını terk etmek istediğini düşünenler yanılıyor.
Adil bir çözüm olmadan meselenin tasfiye edilmeyeceğine ve her halükarda bunun Mısır'ın aleyhine olmayacağına dair dünyaya güvence veriyorum.
Bugün barış sürecini canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak için çalışacağız."
ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH: SAVAŞ SUÇUDUR!
Ürdün Kralı 2. Abdullah yaptığı açıklamada İsrail'e tepki göstererek, "Filistinlilerin hayatları İsraillilerin hayatlarından daha az değerli değil" ifadelerini kullandı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah şunları söyledi:
"Bölgemizi uçuruma iten bu insani felaketi durdurmak için çalışacağız
Gazze'de sivillerin hedef alınması ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması bir savaş suçudur
Gazze'de olup bitenler konusunda uluslararası eylemsizliğin sonuçları hepimiz için felaket olacak
Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardım, yakıt ve ilaç ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz
Bu çatışma iki hafta önce başlamadı, aynı yolda devam edersek de bitmeyecek.
Filistinlilerin hayatları İsraillilerin hayatlarından daha az değerli değil."