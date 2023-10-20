Katil Netanyahu’nun 1983 ve 2001 yılındaki skandal videoları: Filistin’e topyekün saldıracağım

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail 'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüşmüştü.

KATİL HER YAŞINDA KATİL: ÇOCUK HASTANESİ VURMAK TERÖR DEĞİLDİR İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşması sosyal medyanın gündemine düştü. Gazze'deki bebek, kadın ve çocuk demeden bombardımana tutan, insanlık suçunun en doruklarını yaşatan Netanyahu'nun her yaşında vicdanının kördüğüm olduğu görülüyor.

ASIL YAPILMASI GEREKEN ŞEY ONLARI SÜREKLİ VURMAK

2001 yılında aile ortamında çekilen videoda, ABD'nin nasıl kolay şekilde manipüle edildiğini anlatan işgalci Netanyahu, "Dünya topyekün saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler." diyerek Filistin'i nasıl işgal edeceklerini anlatıyor.

İşte gözünü kan bürümüş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması:

- Asıl yapılması gereken şey onları sürekli vurmak. Üç kere değil, sürekli vurmak, acı çektirmek... Öyle bir bedel ödemeliler ki yaralarını asla sarmamalılar.



- Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz. Filistin yönetimine topyekün bir saldırı sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacaklar. Her şeylerini yerle bir edecek bir korku. Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu.

- Bunu yaptığımızda dünya bizi 'saldırganlıkla suçlamaz mı?



- Dünya kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez.