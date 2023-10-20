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İsrail'in soykırım yapıp aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de 16 gazeteci can verdi

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini alan İsrail, Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım yapıyor. Siyonist rejim süreci algılarla perdeleyip medyayı dizayn etmek isterken bir yandan da gazetecilerin canına kıyıyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Gazze'de bugüne kadar 16 gazeteci can verdiğini duyurdu. Çok sayıda gazetecinin yaralandığını ve kaybolduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi şikayet etmiş "Hamas'ı terör örgütü olarak tanısınlar" demişti.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 06:25 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:39
İsrail’in soykırım yapıp aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze’de 16 gazeteci can verdi

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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

IFJ'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamayla, öldürülen gazeteci sayısı güncellendi.

16 GAZETECİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VE KAYIP
Açıklamada, "Gazze'de Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu" ifade edildi.



İSİMLERİ AÇIKLANDI
Hayatını kaybeden gazetecilerin "Muhammed Ali, Halil Abu Azira, Semih en-Nadi, Isam Behar, Muhammad Beluşe, Abdulhadi Habib, Husam Mübarek, Ahmed Şihab, Muhammad Fayiz Yusuf Ebu Matar, Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevaciha, Esad Şemleh, Muhammed es-Salihi, İbrahim Lafi ve Muhammed Cerun" olduğu açıklandı.

Açıklamada, bir gazeteci ile bir foto muhabirinden de haber alınamadığı aktarıldı.



GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN
IFJ ayrıca sahada görev yapan gazetecilere, "gerekli önlemleri alma, güvenlik ekipmanı giyme ve çalıştıkları medya kurumları kendilerine bu ekipmanları sağlamadan sahaya inmeme" çağrısı yaptı.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İsrail'in saldırılarında 13 gazetecinin öldüğü belirtilmişti.

Gazzede gazetecileri katleden İsrailden medyayı dizayn çabası! Herzog, Sunaka BBCyi şikayet etti... Hamasa terör örgütü desinler

Gazze ve Lübnan'da gazetecilerin canına kıyan İsrail bir yandan da medyayı dizayn edip kendi safına çekmek için elinden geleni ardına koymuyor.

BBC'Yİ ŞİKAYET ETTİ: "HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DESİNLER
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU VE BBC ARASINDA ATIŞMA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda 500 kişi şehit düşmüştü.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.



Öte yandan BBC, Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanal ise yayın politikasını savunmuştu.

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