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Brüksel'de silahlı saldırı! EURO 2024 Elemelerini izlemeye giden 2 İsveçli öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldü. Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 23:13 Güncelleme 16 Ekim 2023, 23:44
Brüksel’de silahlı saldırı! EURO 2024 Elemelerini izlemeye giden 2 İsveçli öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi öldü.

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Brüksel'de silahlı saldırı! Ölüler var...

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

ÖLEN 2 KİŞİ İSVEÇLİ ÇIKTI
Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

MAÇ ASKIYA ALINDI
Yaşanan olay sonrası Belçika - İsveç maçı askıya alındı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.

Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

TERÖR ALARMINA GEÇİLDİ
Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.

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