CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİLLER İÇİN VERDİĞİ TAHLİYE SÜRESİ DOLDU

İsrail'in sivillerin Gazze'yi boşaltması için verdiği süre doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.