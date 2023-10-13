Son dakika: İsrail’den insanlık dışı muamele! Mescid-i Aksa’ya almadıkları Filistinlilere TOMAlarla lağım suyu sıktılar!

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara ise hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

GAZETECİ METAN, YAŞANANLARI ŞU ŞEKİLDE İFADE ETTİ:

Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.



İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.