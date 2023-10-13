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Son dakika: İsrail'den insanlık dışı muamele! Mescid-i Aksa'ya almadıkları Filistinlilere TOMAlarla lağım suyu sıktılar!

İsrail'in kanlı saldırırları sürerken gözler Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya çevrildi. İşgalci İsrail, her "Cuma" olduğu gibi yine ibadetleri engellemek için her yolu denedi. İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için bekleyen Müslümanlara gaz bombası atarak üzerlerine saldırdı. Öte yandan Türk gazeteciler işgalci İsrail polislerinin namaz kılmaya devam eden vatandaşlara TOMAlarla lağım suyu sıktığı da aktardı. Gazeteci Adem Metan “Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum” derken Fulya Öztürk “İsrail polisinin şiddetini bu kadar yakından görmek, masum insanların üzerine hiçbir protestoya başlamadan namaz kılarken TOMAyla müdahale ettiler. TOMAnın içindeki su kanalizasyon suyuymuş” dedi. A Haber'deki canlı yayına Kudüs'ten katılan A Haber Programlar müdürü Emine Kavasoğlu da TOMAdan sıkılan sudan sonra yaşadıklarını anlattı. Kavasoğlu, lağım gibi koktuklarını temizlendikleri halde aynı kokunun devam ettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 18:48 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:29
Son dakika: İsrail’den insanlık dışı muamele! Mescid-i Aksa’ya almadıkları Filistinlilere TOMAlarla lağım suyu sıktılar!

İsrail ve Filistin arasında savaş korkutan boyutlara geldi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya girmek isteyenlere müdahale!

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgeyi elektriksiz ve yakıtsız bırakdı.

Hava saldırılarında ise yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerleri, Filistinlilerin kutsal mekanlara geçişlerinde de güç kullanıyor.

FİLİSTİNLİLER CUMAYA ALINMADI
Cuma namazı öncesi kutsal mekanın girişlerini kapatan İsrail polisi, namaz kılmak için gelen Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu.

Cuma namazını kılmak için gelen Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara ise hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgeyi elektriksiz ve yakıtsız bırakdı.

Hava saldırılarında ise yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail askerleri, Filistinlilerin kutsal mekanlara geçişlerinde de güç kullanıyor.

FİLİSTİNLİLER CUMAYA ALINMADI

Cuma namazı öncesi kutsal mekanın girişlerini kapatan İsrail polisi, namaz kılmak için gelen Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu.

Cuma namazını kılmak için gelen Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara ise hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.

NAMAZ KILMAK İSTEYENLERE LAĞIM SUYU SIKTILAR
Gelişmeler devam ederken olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Metan, olay yerinde gelen kokunun sebebini araştırdıklarında, namaz kılan vatandaşlara lağım suyu sıkıldığının belirlendiğini ifade etti.

İşgalci İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele!

GAZETECİ METAN, YAŞANANLARI ŞU ŞEKİLDE İFADE ETTİ:
Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.

İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.

GAZETECİ FULYA ÖZTÜRK DE LAĞIM SUYUNA MARUZ KALANLAR ARASINDA
Fulya Öztürk "İsrail polisinin şiddetini bu kadar yakından görmek, masum insanların üzerine hiçbir protestoya başlamadan namaz kılarken TOMAyla müdahale ettiler. TOMAnın içindeki su kanalizasyon suyuymuş" dedi.

İşgalci İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele!

A HABER PROGRAMLAR MÜDÜRÜ DE YAŞADIĞI SKANDALI ANLATTI

A Haber'deki canlı yayına Kudüs'ten katılan A Haber Programlar müdürü Emine Kavasoğlu da TOMAdan sıkılan sudan sonra yaşadıklarını anlattı. Kavasoğlu, lağım gibi koktuklarını temizlendikleri halde aynı kokunun devam ettiğini söyledi.

"Lağımdan korkunç bir sıvı sıkıldı"

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