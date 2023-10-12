İşgalci İsrail katliam yapıyor! Gazze Şeridi toplu mezara döndü

CENAZELER SOKAKLARA YIĞILDI

İsrail'in soykırımında Gazze'deki morglarda artık yer kalmadı. Cenazeler sokaklarda bekletiliyor. Gazze'nin sağlık sistemi çökmek üzere. İsrail Sağlık Bakanı, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı. Kanalizasyon sistemlerinin vurulmasıyla atık suları da sokaklara salındı. Bu durum da sağlık krizini daha tehlikeli hale getirdi. 2.3 milyonluk Gazze'de 650 bin kişi ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya.

KARADAN SALDIRI

Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İsrail ordusundan kara harekâtına' ilişkin "Henüz verilmiş bir karar yok" açıklaması geldi. Ancak ordunun hazırlandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz 'olağanüstü hal hükümeti' kurmak üzere anlaşmaya varmıştı.



İsrail ile Gazze Şeridi'nin 51 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. İşgalci güçlerin bölgede 300 bin askeri var. Uzmanlara göre İsrail olası bir kara saldırısını 100 bin asker ile yapabilir.



İSRAİLLİ SİVİLLERE AĞIR SİLAHLAR DAĞITILIYOR

İsraıl'deki sivillerin de işgalci siyonist rejiminin Filistin halkına yönelik katliamlarında yer almak için can attğı ve çoğunun askere yazılmak için sıraya girdiği, askere gidemeyenlerin ise askeri yetkililerden ağır silahlar aldığı ortaya çıktı. Anketlerden de İsraillilerin ezici çoğunluğunun Gazze'ye saldırıları desteklediği görülüyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR HALK KATLEDİLİYOR

Ayesh Siam: Gazze mahalle mahalle yok ediliyor. Gazze Şeridi'ni soykırımla yok ediyorlar. Planları bu. Yiyecek içecek akışı gerçekten zor. Gıda stokları azalıyor. Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Su yok. Dünyanın gözü önünde bir halk katlediliyor.



Dr. Enver Ataullah: Biz 75 senedir işgal altında işkence görüyoruz. 17 senedir kuşatma altındayız. Burada güvenli yer yok. Ya özgür olacağız ya da öleceğiz.