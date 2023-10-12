İşgalci İsrail katliam yapıyor! Gazze Şeridi toplu mezara döndü

İSRAİL'İN SU VİCDANSIZLIĞI
İsrail tarafından ise "İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek" açıklaması yapıldı. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.
SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Şehrin işgal edilmesiyle Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolünde bulunan bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda öldürdü. Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.