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İşgalci İsrail katliam yapıyor! Gazze Şeridi toplu mezara döndü

İsrail'in bombalarıyla yerle bir olan Gazze'nin enkazından her gün onlarca çocuğun cesedi çıkarılıyor. Şehirde elektrik ve su kesildi. 1537 kişi hayatını kaybetti. Morglarda yer kalmadı. Avrupa ve ABD katliama sessiz kaldı. Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 15:48 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:23
İşgalci İsrail katliam yapıyor! Gazze Şeridi toplu mezara döndü

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi insani durum açısından tehlikeli bir viraja girdi. Elektrik ve su tedariklerinin tamamen durmasının ardından bölgedeki hizmetler ve yaşam şartları ciddi şekilde kötüleşmekte." dedi.

İsrail'in "yerleşim bölgelerini tamamen ortadan kaldırmaya ve yüz binlerce insanı zorla evlerinden etmeye ve evlerini başlarına yıkarak tüm aileleri yok etmeye" çalıştığını söyleyen Maruf, "Saldırılar, kitlesel katliamlara ve morgların kaldıramayacağı kadar çok sayıda şehit verilmesine, hastanelerdeki tüm yatak, ameliyathane ve yoğun bakım odalarının dolduracak sayıda yaralanmalara yol açtı. Bu, Gazze'yi soykırım ve katliamlara maruz kalan bir felaket bölgesi haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yardım çağrısına verilecek cevapların gecikmemesini isteyen Maruf, "Yardım çağrılarına verilecek cevapların gecikmesi, Gazze'yi saldırılar, yıkım, açlık ve içilebilir su sıkıntısı ya da bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle ölümlerin yaşandığı toplu bir mezarlığa dönüşecektir." diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE MORGA DÖNDÜ
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hunharca katliamlarına altıncı gününde de devam etti. Saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere ölü sayısı 1537'ye, yaralı sayısı da 6 bin 612'ye ulaştı. İsrail'in vahşi saldırılarında dün Han Yunus'ta El Beşiti ailesinin evi yerle bir edildi. Katliamda El Bişiti ailesinden annebaba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bin ev yerle bir oldu.


12 bin 600'den fazla ev hasar gördü. BM, Gazze'de 338 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Raportörler, İsrail'deki sivillere yönelik şiddeti, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları ve tüm sivil nüfus üzerinde yıkıcı etkileri olacak hukuka aykırı ablukanın daha da sıkılaştırılmasını kınadı.

CENAZELER SOKAKLARA YIĞILDI
İsrail'in soykırımında Gazze'deki morglarda artık yer kalmadı. Cenazeler sokaklarda bekletiliyor. Gazze'nin sağlık sistemi çökmek üzere. İsrail Sağlık Bakanı, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı. Kanalizasyon sistemlerinin vurulmasıyla atık suları da sokaklara salındı. Bu durum da sağlık krizini daha tehlikeli hale getirdi. 2.3 milyonluk Gazze'de 650 bin kişi ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya.

KARADAN SALDIRI
Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İsrail ordusundan kara harekâtına' ilişkin "Henüz verilmiş bir karar yok" açıklaması geldi. Ancak ordunun hazırlandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz 'olağanüstü hal hükümeti' kurmak üzere anlaşmaya varmıştı.

İsrail ile Gazze Şeridi'nin 51 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. İşgalci güçlerin bölgede 300 bin askeri var. Uzmanlara göre İsrail olası bir kara saldırısını 100 bin asker ile yapabilir.


İSRAİLLİ SİVİLLERE AĞIR SİLAHLAR DAĞITILIYOR
İsraıl'deki sivillerin de işgalci siyonist rejiminin Filistin halkına yönelik katliamlarında yer almak için can attğı ve çoğunun askere yazılmak için sıraya girdiği, askere gidemeyenlerin ise askeri yetkililerden ağır silahlar aldığı ortaya çıktı.

Anketlerden de İsraillilerin ezici çoğunluğunun Gazze'ye saldırıları desteklediği görülüyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR HALK KATLEDİLİYOR
Ayesh Siam: Gazze mahalle mahalle yok ediliyor. Gazze Şeridi'ni soykırımla yok ediyorlar. Planları bu. Yiyecek içecek akışı gerçekten zor. Gıda stokları azalıyor. Sağlık hizmeti almak zorlaşıyor. Su yok. Dünyanın gözü önünde bir halk katlediliyor.

Dr. Enver Ataullah: Biz 75 senedir işgal altında işkence görüyoruz. 17 senedir kuşatma altındayız. Burada güvenli yer yok. Ya özgür olacağız ya da öleceğiz.



SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR
Filistin Sağlık Bakanı Mey el- Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

Hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirten Keyle, sağlık sistemi kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çekti. Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı. Uluslararası Kızılhaç'tan da "Gazze'de insani durum endişe verici, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde" uyarısı yapıldı.

Kızılhaç Sözcüsü "Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor" dedi.

İSRAİL'İN SU VİCDANSIZLIĞI
İsrail tarafından ise "İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek" açıklaması yapıldı. İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Şehrin işgal edilmesiyle Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolünde bulunan bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda öldürdü. Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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