İngilizden İngiliz’e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan’a Grace Blakeley’den Filistin yanıtı!

The Sun gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve Talk TV 'de Sansürsüz programının sunucusu Piers Morgan yayında İsrail savunuculuğuna soyundu.

Programına konuk olarak çağırdığı ve Filistin'de gazetecilik yapan Grace Blakeley "Bu şiddet sarmalı devam ediyor. Buna ne diyorsun?" sorusuna İsrail'in katliamını gözler önüne seren "Buradan çıkardığım şey. Şuanda şiddet uygulandığını görüyoruz. Eğer benim gibi Filistin'deki insanları tanıyorsanız, Filistin'de olup bitenlere ve orada her gün işlenen suçlara ilişkin çok az bilgi ve anlayışın olması gerçeği bunu teşvik ediyor. Filistin'de çalışan gazetecileri biliyorsunuz. Orada çalışan insan hakları örgütlerini biliyorsunuz. Haber akışınız her gün İsrail askerlerinin sivillere zarar verip çocukları öldürdüğü videolarla dolu olacak. 2008'den beri 6.400 Filistinlinin hiçbir gerekçe yokken öldürüldüğünü biliyoruz" sözleriyle yanıt verince İsrail yanlısı Morgan küplere bindi.