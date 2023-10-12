İngilizden İngiliz’e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan’a Grace Blakeley’den Filistin yanıtı!

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de ölü sayısı 1055'e ulaştı. Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi. Bölgede çatışmalar devam ederken ABD ise İsrail'e destek için ikinci uçak gemisini İsrail'e gönderdi.
İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR
1000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini söyleyen İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.
GAZZE'DE SON DURUM
Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığı iddia edildi. Uydu görüntüleri ise Gazze'deki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
SİYONİST ALGI TERÖRÜNE ABD DESTEĞİ
İsrail'in yürüttüğü kirli algı operasyonunu destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas'ın çocukları hedef aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullandı.
AB'DEN İSRAİL'E DÖRT KOLDAN DESTEK! MUSK'A İÇERİKLERİ KALDIR DAYATMASI
AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Breton İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre verdi.