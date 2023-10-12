İngilizden İngiliz’e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan’a Grace Blakeley’den Filistin yanıtı!

Buradaki sadece bir intikam saldırısı değil. Bana böyle bir soru sorduğunda; bu, şunu söylemekle eşdeğerdir. Bir evde bir adam var ve bütün ailesi var orada. Başka bir adam içeri giriyor, onu evinden atıyor, onu bodruma kilitliyor ve ailesini öldürüyor. Dışarı çıkmayacağını söylüyor. Bütün komşuları "evet onu orada tutmakta haklısın" diyor ve durumu görmezden geliyor. Sonra adam bodrumdan kaçıp diyor ki bütün bunlardan kurtulacağım. Evimi yakıyorum. Bu sırada birçok insan ölüyor. Ve siz bu durumda bodrumdaki adamı kınamanın tek yol olduğunu söylüyorsunuz.

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