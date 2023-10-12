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İngilizden İngiliz'e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan'a Grace Blakeley'den Filistin yanıtı!

Son dakika haberleri... İsrail Gazze'de yine bir insanlık suçu işliyor ancak ikiyüzlü Batı İsrail'i savunmak için resmen yarışa giriyor. AB'nin X ve Meta'dan İsrail'in katliam görüntülerini kaldırmasını istemesi, Von der Leyen'in skandal sözleri derken İngiliz basınında da algı operasyonuna girişildi. İngiliz Talk TV'de Sansürsüz adında bir program sunan Piers Morgan, İsrail savunuculuğuna soyundu ancak karşısındaki Grace Blakeley Filistin'de neler yaşandığını biliyordu. Programdaki siyonist savunmaya dayanamayan Blakeley'in, İsrail ağzıyla konuşan moderatöre verdiği yanıt gündem oldu.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 14:52 Güncelleme 12 Ekim 2023, 16:25
İngilizden İngiliz’e kapak! İsrail savunuculuğuna soyunan Piers Morgan’a Grace Blakeley’den Filistin yanıtı!

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de ölü sayısı 1055'e ulaştı. Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi. Bölgede çatışmalar devam ederken ABD ise İsrail'e destek için ikinci uçak gemisini İsrail'e gönderdi.

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İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR
1000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini söyleyen İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.

GAZZE'DE SON DURUM
Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığı iddia edildi. Uydu görüntüleri ise Gazze'deki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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SİYONİST ALGI TERÖRÜNE ABD DESTEĞİ
İsrail'in yürüttüğü kirli algı operasyonunu destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas'ın çocukları hedef aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

AB'DEN İSRAİL'E DÖRT KOLDAN DESTEK! MUSK'A İÇERİKLERİ KALDIR DAYATMASI
AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Breton İsrail terörüne karşı çıkan Filistin yanlısı içeriklerin kaldırılması için 24 saat süre verdi.

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Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

İKİYÜZLÜ İNGİLİZ!
Batı'nın ikiyüzlülüğüne bir örnek de İngiliz medyasından geldi.

İngilizden İngiliz'e kapak!

The Sun gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve Talk TV'de Sansürsüz programının sunucusu Piers Morgan yayında İsrail savunuculuğuna soyundu.

Programına konuk olarak çağırdığı ve Filistin'de gazetecilik yapan Grace Blakeley "Bu şiddet sarmalı devam ediyor. Buna ne diyorsun?" sorusuna İsrail'in katliamını gözler önüne seren "Buradan çıkardığım şey. Şuanda şiddet uygulandığını görüyoruz. Eğer benim gibi Filistin'deki insanları tanıyorsanız, Filistin'de olup bitenlere ve orada her gün işlenen suçlara ilişkin çok az bilgi ve anlayışın olması gerçeği bunu teşvik ediyor. Filistin'de çalışan gazetecileri biliyorsunuz. Orada çalışan insan hakları örgütlerini biliyorsunuz. Haber akışınız her gün İsrail askerlerinin sivillere zarar verip çocukları öldürdüğü videolarla dolu olacak. 2008'den beri 6.400 Filistinlinin hiçbir gerekçe yokken öldürüldüğünü biliyoruz" sözleriyle yanıt verince İsrail yanlısı Morgan küplere bindi.

"BODRUMDAKİ ADAMI KINAMAK TEK YOL DEĞİL"
Hamas için İsrail'in dile getirdiği IŞİD benzetmesini yapan Morgan "Hiçbir şey IŞİD düzeyindeki bu terörizmi haklı gösteremez" ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananları apaçık gören Grace Blakeley ise verdiği örnekle yıllardır süregelen durumu net bir şekilde açıkladı. İşte o sözler:

Buradaki sadece bir intikam saldırısı değil. Bana böyle bir soru sorduğunda; bu, şunu söylemekle eşdeğerdir. Bir evde bir adam var ve bütün ailesi var orada. Başka bir adam içeri giriyor, onu evinden atıyor, onu bodruma kilitliyor ve ailesini öldürüyor. Dışarı çıkmayacağını söylüyor. Bütün komşuları "evet onu orada tutmakta haklısın" diyor ve durumu görmezden geliyor. Sonra adam bodrumdan kaçıp diyor ki bütün bunlardan kurtulacağım. Evimi yakıyorum. Bu sırada birçok insan ölüyor. Ve siz bu durumda bodrumdaki adamı kınamanın tek yol olduğunu söylüyorsunuz.

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