First Lady’nin ailesi Gazze’de mahsur kaldı: Dünya Filistinlilere yardım etsin

BOMBARDIMANDAN KAÇMA ŞANSLARI YOK

Gazze'de mahsur kalan anne ve babasının yaşadığı korku ve çaresizliği anlatan El-Nakla, İsrail bombardımanından kaçma imkânı olmadığına dikkat çekerek, "Bana sürekli öleceklerini hissettiklerini söylüyorlar" dedi.

El-Nakla'nın anne ve babası Elizabeth ve Macid geçtiğimiz hafta oğullarını ve torunlarını görmek için Gazze'ye gitmiş, çatışmaların patlak vermesi ile bölgede sıkışıp kalmıştı.