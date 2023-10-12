First Lady’nin ailesi Gazze’de mahsur kaldı: Dünya Filistinlilere yardım etsin

7 Ekim tarihinde Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren ve sözde güçlü imajı yerle bir olan İsrail, Gazze'de soykırıma imza atıyor.
7 Ekim tarihinde Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren ve sözde güçlü imajı yerle bir olan İsrail, Gazze'de soykırıma imza atıyor.
Kadın, çocuk, yaşlı, genç dinlemeyen İsrail, Gazze'yi tamamen yok etmekle tehdit ederken Batı ise İsrail'in işlediği savaş suçlarını göz ardı ediyor.
Yoğun saldırıların hedefindeki Gazze'deki yerleşim bölgeleri büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka kapsamında elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesi bölgedeki sivil halkı tamamen çaresiz bıraktı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından açıklanan son verilere göre çatışmaların 6. gününde yerinden edilen Filistinli sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak 338 bin 934 kişiye ulaştı.
Gazze'de mahsur kalan sivillerin arasında İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla'nın ailesi de yer alıyor.
Çatışmalardan sonra Pazartesi günü ailesinin Gazze'de mahsur kaldığını duyuran First Lady, dün Edinburgh'daki resmi konutundan BBC'e konuştu.
BOMBARDIMANDAN KAÇMA ŞANSLARI YOK
Gazze'de mahsur kalan anne ve babasının yaşadığı korku ve çaresizliği anlatan El-Nakla, İsrail bombardımanından kaçma imkânı olmadığına dikkat çekerek, "Bana sürekli öleceklerini hissettiklerini söylüyorlar" dedi.
El-Nakla'nın anne ve babası Elizabeth ve Macid geçtiğimiz hafta oğullarını ve torunlarını görmek için Gazze'ye gitmiş, çatışmaların patlak vermesi ile bölgede sıkışıp kalmıştı.
KABUSUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUM GİBİ
Bilgi almada güçlük çektiklerini belirten El-Nakla ailesinin tüm komşularının telefon numaralarını aldığını anlattı;
"Onlara ulaşamazsam, hala hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için bir komşularla iletişime geçeceğim. Bunlar yapmak zorunda olduğumuz planlamalar. Bazen bir kabusun içinde yaşıyormuşum gibi hissediyorum."
"DÜNYADAN FİLİSTİNLİLERE YARDIM ETMELERİNİ İSTİYORUM"
First Lady'nin annesi Elizabeth El-Nakla da BBC ile paylaşılan video mesajda kuşatma altında kaldığı Deir al-Balah kentindeki durumu gözyaşları içinde anlattı:
"Elektriğimiz, suyumuz yok. Elimizde bulunan az miktardaki yiyecek, elektrik olmadığı için uzun süre dayanamayacak. Bu evde dört torunum var. Onlara ne olacağını bilmiyorum. Dünyadan Filistinlilere yardım etmesini istiyorum."
HAMZA YUSUF'TAN İNGİLTERE HÜKÜMETİNE ÇAĞRI: İSRAİL VE MISIR'A BASKI YAPIN
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Hamas saldırısını şiddetle kınarken İngiltere hükümetine, İsrail ve Mısır'a, sivillerin Mısır sınır kapısından kaçmasına izin vermesi yönünde baskı yapması için çağrıda bulundu.