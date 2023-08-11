Rusya - Ukrayna savaşında gözler Ankara’da! Başkan Erdoğan’ın lider diplomasisine övgü dolu sözler: Herkes onun kapısını çalıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi.

Savaşın yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLASIN BEKLENTİSİ

Dünyanın gözü bu ay yapılması Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde. Uzmanlara göre zirve sadece Tahıl Anlaşması'nın devamı açısında önemli değil. Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Rusya yine barış müzakerelerine getirmesini umduğu belirtiliyor.





HERKES, ERDOĞAN'IN KAPISINI ÇALIYOR

Norveç basınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarılarına dair bir analiz yayınlandı. Dagbladet gazetesi, herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapısını çalışıyor" yorumuna yer verildi.





PUTİN DETAYI

Batılı liderlerin Putin'den çekindiğini bahseden gazete, "Batılı liderler Erdoğan'ın kendilerinin çözemediği problemleri çözmesini istiyor. Temmuz ayında rafa kaldırılan Tahıl Anlaşması'na yeniden can vermek istiyorlar. Bunun için de Erdoğan'dan medet umuyorlar" dedi. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba dün yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabileceğini belirtti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN