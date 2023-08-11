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Rusya - Ukrayna savaşında gözler Ankara'da! Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisine övgü dolu sözler: Herkes onun kapısını çalıyor

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetlenen savaş nedeniyle Karadeniz’de gemiler risk altında. Moskova’da yolcu uçakları İHA tehdidinde seyahat ederken Polonya sınırı gergin. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve artık kilit önemde. Dünyanın gözü bu görüşmeye kilitlenmişken Norveç basınında Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarılarına dair bir analiz yayınlandı. Analizde, Erdoğan övgüler yağdıran gazetede, "O uluslararası siyasette herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapısını çalışıyor" yorumuna yer verildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 08:57 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:04
Rusya - Ukrayna savaşında gözler Ankara’da! Başkan Erdoğan’ın lider diplomasisine övgü dolu sözler: Herkes onun kapısını çalıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 534 gündür sürüyor. Birkaç haftadır ise yeni cepheler açılıyor. Karadeniz'de gemiler risk altına girerken, yolcu uçakları da İHA'larla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre savaşın şiddetlenmesinin bazı nedenleri şunlar:

UKRAYNA KIŞ GELMEDEN SONUÇ ALMAK İSTİYOR
Avrupa ve ABD'nin silah desteğini artırdığı Ukrayna, kaybettiği toprakları geri almak için karşı harekâta geçmiş durumda. Kış gelmeden sonuç almak istiyorlar. Kiev yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak" açıklamasını yapmıştı. O günden beri Rusya topraklarına yönelik saldırılar artmış durumda.

Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor. Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi.

Savaşın yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLASIN BEKLENTİSİ
Dünyanın gözü bu ay yapılması Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde. Uzmanlara göre zirve sadece Tahıl Anlaşması'nın devamı açısında önemli değil. Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Rusya yine barış müzakerelerine getirmesini umduğu belirtiliyor.



HERKES, ERDOĞAN'IN KAPISINI ÇALIYOR
Norveç basınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarılarına dair bir analiz yayınlandı. Dagbladet gazetesi, herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapısını çalışıyor" yorumuna yer verildi.



PUTİN DETAYI
Batılı liderlerin Putin'den çekindiğini bahseden gazete, "Batılı liderler Erdoğan'ın kendilerinin çözemediği problemleri çözmesini istiyor. Temmuz ayında rafa kaldırılan Tahıl Anlaşması'na yeniden can vermek istiyorlar. Bunun için de Erdoğan'dan medet umuyorlar" dedi. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba dün yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabileceğini belirtti.

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