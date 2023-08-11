Büyük kapışma! Elon Musk Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşüne" hazırlanıyor! Musk ve Zuck arasındaki kafes dövüşü nerede olacak?

Eski adı Twitter olan X ile Facebook arasındaki savaş kafese taşınıyor! X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü" yapacak.
Eski adı Twitter olan X ile Facebook arasındaki savaş kafese taşınıyor! X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü" yapacak.
Elon Musk'ın Twitter'da getirdiği kısıtlamanın ardından Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg, Threads uygulamasını kullanıcılara sunmuştu. Instagram'ın bu alt uygulamasına rekor katılım sağlanırken Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında kafes dövüşü müsabakası haberi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
"BANA KONUM GÖNDER"
İlk olarak haziran ayında duyurulan kafes dövüşü planı, Musk'ın paylaşımıyla dünya basınında yer aldı. Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmıştı.
KAFES DÖVÜŞÜNÜN YERİNİ VE TARİHİNİ AÇIKLADI
Musk, sahibi olduğu Twitter'dan yaptığı yeni duyuruyla kafes dövüşünün yerini ve tarihini açıkladı.
"DESTANSI BİR YER ÜZERİNDE ANLAŞTILAR"
Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.
KOZLARINI 26 AĞUSTOS'TA PAYLAŞACAKLAR
26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg kapışmasının İtalya olacağı duyuruldu.
MUSK ÇALIŞMALARA BAŞLADI: "ANTRENMAN İÇİN VAKTİM YOK"
Geçtiğimiz günlerde Musk, erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamış, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Kısa bir süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaşmıştı.
KHABİB NURMAGOMEDOV'DAN ELON MUSK'A RET
Öte yandan Musk ve Zuckerberg döbüşe hazırlanırken Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, Musk'ın,"kafes dövüşü" öncesi eğitim talebini reddetmişti.
TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov'dan koçluk talep etmişti.
Sporcu Nurmagomedov, Musk'ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtmişti.
Kaynaklar, Nurmagomedov'ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetmişti.
THREADS ÇIKIŞININ ARDINDAN MEYDAN OKUDU
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
DÖVÜŞÜ CANLI YAYINLAYACAK
Öte yandan Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.
Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullanmıştı.