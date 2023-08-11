Büyük kapışma! Elon Musk Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşüne" hazırlanıyor! Musk ve Zuck arasındaki kafes dövüşü nerede olacak?

"DESTANSI BİR YER ÜZERİNDE ANLAŞTILAR"

Musk, merak edilen kafes dövüşüne ilişkin, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.