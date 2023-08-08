İsrail'den Lübnan'a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: "Askeri botlarla ihlal ettiler"

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırına ziyarette bulunan Gallant, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah'a seslendi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Geçmişte hatalar yaptın ve ağır bedeller ödedin. Eğer burada bir gerilim veya çatışma çıkarsa Lübnan'ı taş devrine çeviririz." ifadelerini kullandı.

"Biz savaş istemiyoruz ancak egemenliğimizi, askerlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaya hazırız." diyen Gallant, gerekli olduğu takdirde tüm askeri güçlerini kullanabileceklerini ifade etti.

Gallant'ın açıklamalarına ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah örgütü ile İsrail arasındaki askeri çatışma nedeniyle 12 Temmuz 2006'da başlayan ve 33 gün süren savaşta, 60 civarında İsrailli, binden fazla Lübnanlı ölmüş ve 100 binden fazla Lübnanlı sivil evlerinden olmuştu. Savaş, 14 Ağustos 2006 tarihinde ilan edilen ateşkes ile son bulmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı taraflarca onaylanmış ve Lübnan'ın güneyine Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin konuşlandırılmasına karar verilmişti.

LÜBNANLI TUĞGENERAL, İSRAİL İLE ÜLKESİ ARASINDAKİ SINIRDA 13 TARTIŞMALI BÖLGE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söyledi.