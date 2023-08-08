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İsrail'den Lübnan'a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: "Askeri botlarla ihlal ettiler"

İsrail ile Lübnan arasında peş peşe yapılan açıklamaların ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Bölgeden gelen karelerde İsrail saldırı gemilerinin Lübnan sınırını geçtiği görülürken bir Lübnan ajanı o anları kayıt altına aldı. İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’ı "taş devrine çevirmekle" tehdit etti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 20:50 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:14
İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim Temmuz ayının son günlerinden itibaren tırmanırken, bugün Doğu Akdeniz kıyısında 23 bin insanın yaşadığı küçük şehirden sıra dışı fotoğraflar geldi. İsrail yerel medyası, ordunun Lübnan'da girişeceği operasyonların onaylandığını Temmuz ayı biterken yazdı. Haberlere göre, Hizbullah tehlikesine karşı harekete geçmeye hazırlanan İsrail ordusu sınıra takviye birlikler gönderdi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

120 KİLOMETRELİK HATTA GERİLİM YÜKSEK
120 kilometreyi bulan sınır hattında bunlar yaşanırken, aynı günlerde Lübnan'daki bir mülteci kampında Filistinli gruplar birbirleriyle çatıştı. Ayn el Helva'daki silahlı çatışmalarda en az 12 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

El Fetih hareketinin de yer aldığı çatışmalarda ateşkes sağlansa da silahlar susmadı, aralarında Suudi Arabistan, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu ülkeler vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırına ziyarette bulunan Gallant, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah'a seslendi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Geçmişte hatalar yaptın ve ağır bedeller ödedin. Eğer burada bir gerilim veya çatışma çıkarsa Lübnan'ı taş devrine çeviririz." ifadelerini kullandı.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

"Biz savaş istemiyoruz ancak egemenliğimizi, askerlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaya hazırız." diyen Gallant, gerekli olduğu takdirde tüm askeri güçlerini kullanabileceklerini ifade etti.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Gallant'ın açıklamalarına ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah örgütü ile İsrail arasındaki askeri çatışma nedeniyle 12 Temmuz 2006'da başlayan ve 33 gün süren savaşta, 60 civarında İsrailli, binden fazla Lübnanlı ölmüş ve 100 binden fazla Lübnanlı sivil evlerinden olmuştu.

Savaş, 14 Ağustos 2006 tarihinde ilan edilen ateşkes ile son bulmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı taraflarca onaylanmış ve Lübnan'ın güneyine Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin konuşlandırılmasına karar verilmişti.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

LÜBNANLI TUĞGENERAL, İSRAİL İLE ÜLKESİ ARASINDAKİ SINIRDA 13 TARTIŞMALI BÖLGE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Öte yandan Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söyledi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Lübnan'ın İsrail ile güney sınırında yer alan ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından denetlenen Mavi Hat'ta gerçekleştirilen diplomasi turuna Çin, ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Japonya ve İsviçre'nin Beyrut Büyükelçiliklerinden gelen askeri ataşeler ve diplomatlar katıldı.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Mavi Hat'tın deniz ile buluştuğu Nakura bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, diplomatlara İsrail ile sınırda yaşanan son gerginlikler ve ihlaller hakkında bilgi verdi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Şehadi, şunları ifade etti:

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

"Diplomatik misyonların Mavi Hat üzerindeki ihlalleri görmelerini ve hakkımızın ne olduğunu anlattık. Bugünkü diplomatların sınırdaki ziyaretinden İsrail tarafı da bilgilendirildi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Ancak buna rağmen kara sularımızı brifing sırasında askeri botlarla ihlal ettiler. Herhangi bir yasaya uymuyorlar. En azından bugün kara sularımızı ihlal etmeyebilirlerdi."

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Lübnan'ın İsrail'i tanımadığını, Mavi Hat'tın da iki ülke arasındaki kara sınırı anlamına gelmediğini vurgulayan Şehadi, "Mavi Hat, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş bir hattır. Lübnan bunu uluslararası kara sınırı yerine İsrail'in çekilme hattı olarak tanımlıyor." dedi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Lübnan'ın güney sınırının ilk olarak 1923'te ardından 1949'da yeniden güncellenerek çizildiğini söyleyen Şehadi, Lübnan Dışişleri Bakanlığı üzerinden BM'ye işgal altındaki Filistin ve Lübnan arasındaki güney sınırları için "çizilen sınır" ifadesinin kullanılmaması mesajını gönderdiklerini kaydetti.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Tuğgeneral Şehadi, ayrıca Mavi Hat üzerinde Lübnan ile İsrail arasında 13 tartışmalı bölgenin de bulunduğu bilgisini verdi.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

LÜBNAN-İSRAİL SINIRINDA YAŞANAN GERİLİMLER
İsrail'in, 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

UNIFIL'in denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler

Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.

İsrail’den Lübnan’a skandal tehdit! Gemiler sınırı geçti: Askeri botlarla ihlal ettiler


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