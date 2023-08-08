Batı’nın zor seçimi! Nijer’de askeri yönetim yeni Başbakan atadı... Fransa kovuldu, ABD ilk teması kurdu

Nijer'de askeri yönetimin kontrolü sağlamasının ardından halkın Fransa'ya yönelik tepkisi sokaklara yansıdı. Binlerce Nijerli askeri yönetime destek veren sloganlarla yürüdü. Yeni Başbakan'ın göreve başladığı ülkede, ABD'nin mevcut yönetimle ilk teması gerçekleşti.
TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Nijer halkı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) olası bir silahlı müdahale için verdiği ültimatomun sona erdiği 6 Ağustos pazar günü Niamey'deki Seyni Kunçe Stadı'nda halk askeri yönetim temsilscilerini tezahüratlarla karşıladı. Sık sık Ransa karşıtı sloganlar atılan toplantıda ECOWAS'a yönelik tepki söylemleri ön plana çıktı. Halkın arasında bir grubun Türk bayrağı taşıdığı da görüldü.