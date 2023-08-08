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Batı'nın zor seçimi! Nijer'de askeri yönetim yeni Başbakan atadı... Fransa kovuldu, ABD ilk teması kurdu

Nijer'de yönetimin askerlere geçmesinin ardından bölgedeki Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin, planları aksamış durumda. Pazar günü başkent Niamey'de bir stadyumda bir araya gelen halk, askeri yönetime destek veren sloganlar ve tezahüratlarda bulundu. Sokaklara inen halkın Türk bayrağı taşıdığı görüldü. Hareketli günlerden geçen Nijer'de askeri yönetim başbakanlık görevine Lamine Zeine'yi getirdi. ECOWAS'ın askeri operasyon hazırlığına karşın henüz harekete geçmemesi, diyalog çabasını gündeme taşıdı. ABD'de Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Victoria Nuland, Nijer'i ziyaret ederek bazı askeri yöneticilerle bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:23 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:23
Batı’nın zor seçimi! Nijer’de askeri yönetim yeni Başbakan atadı... Fransa kovuldu, ABD ilk teması kurdu

Nijer'de askeri yönetimin kontrolü sağlamasının ardından halkın Fransa'ya yönelik tepkisi sokaklara yansıdı. Binlerce Nijerli askeri yönetime destek veren sloganlarla yürüdü. Yeni Başbakan'ın göreve başladığı ülkede, ABD'nin mevcut yönetimle ilk teması gerçekleşti.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Nijer halkı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) olası bir silahlı müdahale için verdiği ültimatomun sona erdiği 6 Ağustos pazar günü Niamey'deki Seyni Kunçe Stadı'nda halk askeri yönetim temsilscilerini tezahüratlarla karşıladı. Sık sık Ransa karşıtı sloganlar atılan toplantıda ECOWAS'a yönelik tepki söylemleri ön plana çıktı. Halkın arasında bir grubun Türk bayrağı taşıdığı da görüldü.

FRANSA KOVULDU
ECOWAS yönetiminin devrik Cumhurbaşkanı Bazum'un bırakılması için verdiği süre dolarken, hali hazırda Fransa'yla askeri anlaşmalarını fesheden Nijer yönetimi de Fransa'ya askerlerini çekmesi için 30 gün süre verdi. Burkina Faso ve Mali'den kovulan Fransa, Wagner'i bahane ederek Nijer'e yeniden bir müdahale zemini arıyor.

ECOWAS DAĞINIK DURUMDA
ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre dün gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.

Mali, Burkina Faso ve Gine'nin ilk anda Nijer'e destek bildirisi ve Wagner'in bölgede bulunuşu ECOWAS'ın gücünü yetersiz kılıyor.

YENİ BAŞBAKAN GÖREVDE
Askeri yönetim başbakanlık görevine Lamine Zeine'yi getirdi. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Zeine'nin, CNSP lideri General Abdurrahmane Tchiani tarafından başbakan olarak atandığını duyurdu.

Ülkesinde tanınan bir ekonomist olan 58 yaşındaki Zeine 2002'den 2010'a kadar Finans Bakanlığı yapmıştı. Zeine, son olarak Afrika Kalkınma Bankasının Çad temsilcisi olarak görev yapıyordu.

ABD'DEN İLK TEMAS
ABD'de temmuz sonundan beri vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı olan Victoria Nuland, Nijer'i ziyaret ederek bazı cunta yetkilileriyle bir araya geldi.

Nijer'in başkenti Niamey'de Nuland, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nuland, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın talebi üzerine Nijer'i ziyaret ettiğini belirterek "Demokratik düzene yönelik bu meydan okumadan sorumlu olan kişilerle açık bir şekilde konuşmak, bu sorunları diplomatik olarak çözmeye çalışıp çalışamayacağımızı, bazı müzakereleri başlatıp başlatamayacağımızı görmek ve ayrıca ilişkimizde neyin tehlikede olduğunu kesinlikle netleştirmek istedik." ifadesini kullandı.

"DARBE" DEMEDİLER
ABD, Nijer'deki gelişmeleri henüz "darbe" şeklinde nitelemiyor. Darbe nitelemesi yapılırsa yasal olarak ABD'nin Nijer hükûmetine yaptığı yardımları kesmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Nijer'e yapılan bir dizi yardımın durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'li yetkililer Nijer'de diplomasi kapısının daralsa da hala açık olduğunu belirterek anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Nijer'de yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.

Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

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