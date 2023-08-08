Batı’nın zor seçimi! Nijer’de askeri yönetim yeni Başbakan atadı... Fransa kovuldu, ABD ilk teması kurdu

Nijer'in başkenti Niamey'de Nuland, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nuland, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın talebi üzerine Nijer'i ziyaret ettiğini belirterek "Demokratik düzene yönelik bu meydan okumadan sorumlu olan kişilerle açık bir şekilde konuşmak, bu sorunları diplomatik olarak çözmeye çalışıp çalışamayacağımızı, bazı müzakereleri başlatıp başlatamayacağımızı görmek ve ayrıca ilişkimizde neyin tehlikede olduğunu kesinlikle netleştirmek istedik." ifadesini kullandı.

"DARBE" DEMEDİLER

ABD, Nijer'deki gelişmeleri henüz "darbe" şeklinde nitelemiyor. Darbe nitelemesi yapılırsa yasal olarak ABD'nin Nijer hükûmetine yaptığı yardımları kesmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Nijer'e yapılan bir dizi yardımın durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'li yetkililer Nijer'de diplomasi kapısının daralsa da hala açık olduğunu belirterek anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.