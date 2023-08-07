ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a şok! Birliktelik yaşadığı kadın yerin dibine soktu: "Bir köpek yavrusu gibiydi"

Söz konusu 'esrar' görüntülerinin Hunter Biden'ın seks, uyuşturucu ve diğer skandallarının gün yüzüne çıkmasına sebep olan dizüstü bilgisayarında bulunduğu öğrenildi.
TRAFİK VE GÜVENLİK YASALARINI HİÇE SAYDI: 172 MPH / 276 KM HIZ
İfşa olan bir başka görüntü ise Hunter Biden'ın otobanda hız denemesi yaptığı lüks aracından yansıyan gösterge paneli...
ABD'nin trafik ve güvenlik yasalarını hiçe sayan Biden Las Vegas'a giden bir otoyolda 172mph hız yaptığı (saatte 276 km) gözlemlendi.
Fotoğrafta: Biden'ın Las Vegas yolunda hız yapıp yasaları çiğnediği lüks spor otomobili
Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalları detaylarıyla sizler için derledik;
8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU
"Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.
Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.
HAWAİİ'DEN ÇİN'E LONDRA'DAN ROMA'YA...
Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği öğrenildi.
Fotoğrafların 7.032'sinin Biden'ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasından, 1832'sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken diğer fotoğrafların ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu belirtildi.
Hunter Biden, dizüstü bilgisayarında bulunan bir makbuzun fotoğrafına göre, 2017 yılında New York'taki kaliteli İtalyan giyim mağazası Riflessi'de toplam 17846.40 Dolarlık harcama yaptı.
CİNSEL ORGANLARI BLURLAMAK İKİ AY SÜRDÜ
Görüntüleri sızdıran Marco Polo grubu tüm resimlerde 'cinsel organları blurlamanın' yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.
Hunter Biden'ın ölen kardeşinin eşi Hallie Biden ile çıplak görüştüğü görüldü. İkilinin ilişki yaşadığı biliniyor.
AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ
Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.
Fotoğrafta: Ziegler
PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER
Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı.
Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.