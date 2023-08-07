SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a şok! Birliktelik yaşadığı kadın yerin dibine soktu: "Bir köpek yavrusu gibiydi"

ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden yine bir skandalla ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Biden'ın birliktelik yaşadığı kadınlarından biri ismini gizleyerek Amerikan basınının ilgisini çeken açıklamalarda bulundu. Adı seks, uyuşturucu, vergi kaçırma ve silah bulundurma skandallarına karışan Biden'a "sürükleyip yönlendirebildiğim bir köpek yavrusu gibiydi" diyerek aşağılayan ve Kenndy takma adını kullanan kadın, "Onu yönlendirdim ve onunla yürüyen bir bankamatik gibi oynadım." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:36 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:47
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a şok! Birliktelik yaşadığı kadın yerin dibine soktu: Bir köpek yavrusu gibiydi

ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden'in ismi uyuşturucu kullanımından, yaşadığı birlikteliklere ve partilere kadar pek çok skandala karıştı. Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.

SÜRÜKLEYİP YÖNLENDİREBİLDİĞİM BİR KÖPEK YAVRUSU GİBİYDİ
Hunter Biden'in birliktelik yaşadığı iddia edilen kadınlarından biri New York Post'a özel açıklamalarda bulundu.


Güvenlik nedeniyle gerçek ismini gizleyerek Kenndy takma adını kullanan bir kadın 2018-2019 tarihleri arasında Hunter Biden ile ilişkisi olduğunu iddia etti.

Hunter Biden'in kolay bir şekilde manipüle edilebildiğini ifade eden Kenndy, "İlişkimiz boyunca ondan 20 bin dolar aldım. Sürükleyip yönlendirebildiğim bir köpek yavrusu gibiydi. Onu yönlendirdim ve onunla yürüyen bir bankamatik gibi oynadım. Onu cinsel ilişkiye girmeden bile yönlendirebildim çünkü güzel ve akıllıyım. Bundan faydalandım" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu geçtiğimiz ay yine ABD'yi sallayan bir bomba ile gündeme gelmişti. Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın bu kez telefon verileri olduğu iddia edilen bilgiler açığa çıktı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI
Hunter Biden'ın telefonundan, yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar çıktı.

PORNO SİTELERİNDEKİ ARAMALAR
Sızan bilgilerle porno sitelerindeki "12 yaş" aramaları yaptığı öğrenildi.

BIDEN'IN İSMİNİ 'PEDO PEDER' DİYE KAYDETMİŞ
Hunter Biden babası Joe Biden'ı "Pedo Peter" olarak kaydettiği de görüldü.

Sosyal medyada 'Pedo' isminin 'Pedofil'in kısaltması olduğu yorumları yapıldı.

KOKAİN VİDEOLARI
Sosyal medyaya düşen bir videoda ise Hunter Biden'ın kokain kullandığı ve uyuşturucu tarttığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

YENGESİYLE İLİŞKİ YAŞADI
Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor. Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.


Oğul Biden, geride bıraktığımız ay federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı ile anlaşmaya vardı.



Joe Biden da "Oğlumla çok gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.



ESRAR ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İFŞALANDI
Biden'ın direksiyon başında esrar içerken görüntüleri ifşa olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kar amacı gütmeyen bir şirket olan Marco Polo tarafından yüklenen fotoğraflara göre, 53 yaşındaki Biden'ın 12 Haziran 2018'de Virginia Arlington'daki bir yerleşim bölgesinden geçerken sarılmış bir şeyi tüttürdüğü görülüyor.



Söz konusu 'esrar' görüntülerinin Hunter Biden'ın seks, uyuşturucu ve diğer skandallarının gün yüzüne çıkmasına sebep olan dizüstü bilgisayarında bulunduğu öğrenildi.

TRAFİK VE GÜVENLİK YASALARINI HİÇE SAYDI: 172 MPH / 276 KM HIZ
İfşa olan bir başka görüntü ise Hunter Biden'ın otobanda hız denemesi yaptığı lüks aracından yansıyan gösterge paneli...



ABD'nin trafik ve güvenlik yasalarını hiçe sayan Biden Las Vegas'a giden bir otoyolda 172mph hız yaptığı (saatte 276 km) gözlemlendi.



Fotoğrafta: Biden'ın Las Vegas yolunda hız yapıp yasaları çiğnediği lüks spor otomobili



Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalları detaylarıyla sizler için derledik;

8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU
"Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.

Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.

HAWAİİ'DEN ÇİN'E LONDRA'DAN ROMA'YA...
Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği öğrenildi.

Fotoğrafların 7.032'sinin Biden'ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasından, 1832'sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken diğer fotoğrafların ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu belirtildi.

Hunter Biden, dizüstü bilgisayarında bulunan bir makbuzun fotoğrafına göre, 2017 yılında New York'taki kaliteli İtalyan giyim mağazası Riflessi'de toplam 17846.40 Dolarlık harcama yaptı.

CİNSEL ORGANLARI BLURLAMAK İKİ AY SÜRDÜ
Görüntüleri sızdıran Marco Polo grubu tüm resimlerde 'cinsel organları blurlamanın' yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.


Hunter Biden'ın ölen kardeşinin eşi Hallie Biden ile çıplak görüştüğü görüldü. İkilinin ilişki yaşadığı biliniyor.

AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ
Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.


Fotoğrafta: Ziegler

PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER
Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı.

Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti.



Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

Bu skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.


SON DAKİKA