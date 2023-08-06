Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Rusya’nın denklemden çıkarılmasına Ankara’dan ret

Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istenmezken; NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği üzerinde duruluyor. Halihazırda işleyen tahıl koridorunun mevcut rotasıyla sürmesi için diplomatik girişimler gerçekleştiriyor. Rusya tarafı finansal ve lojistik konulardaki aksaklıkların giderilmesini talep ediyor.



RUSYA SÜREÇLERE DAHİL EDİLMELİ

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi operasyonel tutulurken, Türkiye tahıl koridorunun 4'lü şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyor. Çözüm için Rusya'nın da süreçlere dahil edilmesi gerektiğini savunan Türkiye, Karadeniz'de yeni bir krizi tetikleyecek adımların atılmasına karşı duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Başkan Erdoğan ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun gündemde olması bekleniyor.



SUUDİ ARABİSTAN'DA RUSYA-UKRAYNA TOPLANTISI

Öte yandan Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi. Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi. Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN