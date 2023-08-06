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Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Rusya’nın denklemden çıkarılmasına Ankara’dan ret

Karadeniz’de sular ısınırken Türkiye yine devrede. Bir yandan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamı, diğer taraftan Rusya’yı kışkırtacak adımlardan kaçınılması için diplomasi yürütülüyor. Ankara tahıl koridorunun Türkiye-BM-Ukrayna ve Rusya olarak 4'lü şekilde devamı için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Öte yandan Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 08:47 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 09:12
Tahıl koridoru için Türkiye devrede! Rusya’nın denklemden çıkarılmasına Ankara’dan ret

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne "tahıl koridoru"nun kurulmasına öncülük ederek geçen Türkiye, anlaşmanın devamı için de tek umut olarak görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de tahıl koridoru konusu önemli bir gündem başlığı oldu.

HEDEF 4'LÜ MASA
Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının da uygulanmaya başlamasıyla anlaşmaya dönecekleri yönünde mesajlar veriyor. Ankara da tahıl koridorunun Türkiye-BM-Ukrayna ve Rusya olarak 4'lü şekilde devamı için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

KORİDOR İŞLEMELİ
Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevki, tahılın Ukrayna'dan Baltık ülkelerindeki limanlara taşınarak açık denizlere ulaştırılması ve Tuna Nehri rotası gibi güzergâhlar gündeme geldi. Bu rotaların güvenliğinin de NATO ülkelerince sağlanması önerildi. Ankara, alternatif güzergâhların oluşturulması önerilerine sıcak bakmıyor.

Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istenmezken; NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği üzerinde duruluyor. Halihazırda işleyen tahıl koridorunun mevcut rotasıyla sürmesi için diplomatik girişimler gerçekleştiriyor. Rusya tarafı finansal ve lojistik konulardaki aksaklıkların giderilmesini talep ediyor.


RUSYA SÜREÇLERE DAHİL EDİLMELİ
İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi operasyonel tutulurken, Türkiye tahıl koridorunun 4'lü şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyor. Çözüm için Rusya'nın da süreçlere dahil edilmesi gerektiğini savunan Türkiye, Karadeniz'de yeni bir krizi tetikleyecek adımların atılmasına karşı duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Başkan Erdoğan ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun gündemde olması bekleniyor.


SUUDİ ARABİSTAN'DA RUSYA-UKRAYNA TOPLANTISI
Öte yandan Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi. El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

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