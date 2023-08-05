İsveç, Stockholm’de küstah provokasyon! Teröristler Başkan Erdoğan’ı hedef aldı





Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

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