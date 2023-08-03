Başkan Erdoğan "barış köprüsü" demişti! Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı büyük önem arz ediyor... Rusya'nın şartları neler?

Rusya 'nın çekilmesiyle sekteye uğrayan Karadeniz Tahıl Girişimi 'nin tekrar hayata geçmesi, küresel gıda fiyatlarında istikrar ve, özellikle de yoksul ülkelerin, gıdaya erişimi açısından önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler ( BM ) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerinin, girişimin işlevini yitirmesi sonrası küresel gıda piyasaları ve gıda güvenliğine etkisine ilişkin paylaştığı analize göre, 22 Temmuz 2022'de BM ve Türkiye aracılığıyla hayata geçirilen girişimle Ukrayna 'nın üç limanından tahıl ihracatı başarıyla sağlanabildi.

Uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15 civarında arttığına işaret eden Başkan Erdoğan, Türkiye 'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Tahıl Girişimi 'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çekti.





PİYASALARDA İSTİKRARSIZLIK VE İNSANİ YARDIM KONUSUNDA OLUMSUZ ETKİLİER

Müzakerelere rağmen girişimin yenilenmesine ilişkin belirsizlikler sürerken, mevcut kesintinin piyasalarda istikrarsızlık ve insani yardım konusunda olumsuz etki yaratma riski bulunuyor.

Ukrayna'nın ihracatının devamlılığına ilişkin belirsizliklerle temel gıda maddelerinin fiyatlarında dalgalanma ihtimali artıyor.

FAO, kısa vadede gıda tedarikinde herhangi bir risk görmese de girişimin uzun süre kesintiye uğramasının, gıdaya erişim ve tarımsal gıda sistemlerinin dayanıklılığı üzerindeki etkisinin hafife alınmaması gerektiği görüşünde.

Tedarikin daha düşük bir payı doğrudan gelişmekte olan ülkelere ihraç edilecek olsa bile Ukrayna'dan ihracatın artırılmasının, daha önce olduğu gibi, fiyat ve piyasa istikrarının yanı sıra gıda güvenliğine erişimin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nde odak noktasının "hali hazırda gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme sorunları yaşanan en kırılgan ülkeler ve gruplar" olması gerektiğini ifade eden FAO'ya göre, savaşın yanı sıra üretim ve gelirlerinde düşüşler nedeniyle zorluk yaşayan Ukraynalı çiftçiler de bu kapsamda değerlendirilmeli.