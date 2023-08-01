Macaristan meclisinde İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin oylama ertelendi

Macaristan'da muhalefet tarafından İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamak için başlatılan özel parlamento oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oylama yapılamadı.
İKTİDAR PARTİSİ KATILMADI
Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partileri milletvekillerinin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamak üzere düzenledikleri olağanüstü meclis toplantısını protesto eden iktidar partisi milletvekilleri oturuma katılmadı.
Mecliste üçte iki çoğunluğa sahip olan iktidar partisi üyelerinin toplantıya gelmemesi üzerine İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına ilişkin oylama ertelendi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 11 Temmuz'da, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamalarının halihazırda "sadece teknik bir konu" olduğunu belirtmişti.
Macaristan, 28 Haziran'da, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunun sonbahara ertelendiğini bildirmişti.
VİLNİUS'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME
Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.