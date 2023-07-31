Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi

MOSKOVA CİTY'E DÜŞTÜ Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi 'ne gece İHA'larla saldırı yapıldığı belirtilerek, " 1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısı engellendi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna tarafından Moskova 'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleşti. Saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Moskova Bölgesi'ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.

ZARAR GÖREN YOK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç İHA'nın Moskova'ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek, "Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'NIN İŞ MERKEZİ

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA'nın Moskova'da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.