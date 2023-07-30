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Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Joe Biden'a sinkaflı küfür: "Aptal o... çocuğu"

Pensilvanya'da konuşma yapan eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a çok ağır sözlerle yüklenerek küfür etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı"  olarak değerlendiren Donald Trump, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 19:11 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 19:47
Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan Joe Biden’a sinkaflı küfür: Aptal o... çocuğu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için "Her zamankinden farklı bir seçmen ruhu" olduğunu belirterek, adaylığını duyurmuştu.



Seçim çalışmaları için Pensilvanya eyaletine bağlı Erie'de konuşan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert yüklendi.



BİDEN'A SİNKAFLI KÜFÜR
Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı." dedi.

77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, konuşmasının devamında, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadesini kullandı.



"AMERİKAN TARİHİNİN EN YOZLAŞMIŞ BAŞKANI"
Trump, Biden'ı eleştirmeye başlamadan önce, diğer ülkelerin liderlerinin "ne yaptıklarını bildiğini" ve" işlerinde çok iyi olduklarını" dile getirdi. Biden'ın "sahtekar" olduğunu söyleyen Trump ayrıca, ABD Başkanı için "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" ifadesini de kullandı.



"ABD BASINI ÖZGÜR DEĞİL"
ABD'nin artık özgür ve adil bir basına sahip olmadığını öne süren Donald Trump, "Duyduklarınızın hepsi yalan haberler. Biden suç ailesini tartışmayı reddediyorlar, ancak yanlış hiçbir şey yapmayan Donald Trump hakkındaki yanlış iddianameleri haber yapmaktan zevk alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, gizli belgeleri kasten alıkoymaktan ve yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödemekten birçok kez suçlandı. Ancak Trump, hakkında ortaya atılan iddiaları reddediyor.


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