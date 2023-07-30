Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Joe Biden'a sinkaflı küfür: "Aptal o... çocuğu"

Eski ABD Başkanı Donald Trump , 2024 başkanlık seçimleri için "Her zamankinden farklı bir seçmen ruhu" olduğunu belirterek, adaylığını duyurmuştu.





Seçim çalışmaları için Pensilvanya eyaletine bağlı Erie'de konuşan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert yüklendi.





BİDEN'A SİNKAFLI KÜFÜR

Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı." dedi.

77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, konuşmasının devamında, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadesini kullandı.