Tayland yangın yeri! Havai fişek deposu patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"YERDE YATAN İNSANLAR GÖRDÜM"

Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta yaşayan görgü tanığı Seksan Taesen, yüksek, gök gürültüsünü andıran bir ses duyduğunu ve tüm evin sallandığını söyledi.

Patlamanın ardından dışarıya baktığını ifade eden Taesen, "Yıkılan bir ev ve yerde yatan insanlar gördüm. Tam bir kaostu" dedi.

GEÇEN AY KÖPRÜ ÇÖKMÜŞTÜ

Tayland'da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü bilinirken geçen ay başkent Bangkok'ta inşaat halindeki bir köprünün yoldan geçen araçların üstüne çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN