Threads zirveden çabuk düştü! Kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı

İLK 5 GÜNDE 100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞMIŞTI

Popüler sosyal medya sitesi Twitter'a rakip olduğu vurgulanan Threads'a ilk 5 günde 100 milyon kişi üye olmuş, bu sayı sosyal medya platformları için rekor kabul edilmişti. Eleştirmenler ise Threads'ın kullanıcı sayısında düşüş yaşanmasının ana nedeni Threads'daki özelliklerin diğer sosyal medya sitelerine göre eksik kalması olarak görülüyor. Threads'da henüz gönderi arama, gönderi düzenleme, etiket ve direkt mesajlaşma gibi özellikler bulunmuyor.