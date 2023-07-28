Threads zirveden çabuk düştü! Kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı

Sosyal medya devi eski adıyla Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk son yaptığı değişikliklerle sebebiyle kullanıcıların tepkisini çekmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası kullancılar farklı uygulamaları yönelmeye başlarken Mark Zuckerberg'in yönetimindeki Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açacağını duyurdu.
Threads, dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'a rakip olarak 6 Temmuz'da kullanıma sunuldu. İlk etapta yoğun ilgiyle karşılaşan Threads, şu sıralar kullanıcı sayısında düşüş yaşıyor.
ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Threads'ın etkileşim oranında düşüş yaşandığını kabul ederek, "Eğer 100 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahipseniz fikir olarak hepsinin ya da yarısının orada kalması iyi olurdu. Biz henüz o aşamada değiliz" dedi.
Zuckerberg ayrıca Threads'a yeni güncellemelerin geleceğini ifade ederek uygulamanın arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe uygun olarak geliştirileceğini vurguladı.