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Threads zirveden çabuk düştü! Kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı

Sosyal medya devi eski adıyla Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk son yaptığı değişikliklerle sebebiyle kullanıcıların tepkisini çekmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra Mark Zuckerberg'in yönetimindeki Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Ancak ABD’li Teknoloji şirketi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, kullanıma sunduğu Threads’ın kullanıcı sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 19:09 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 19:17
Threads zirveden çabuk düştü! Kullanıcı sayısı yarı yarıya azaldı

Sosyal medya devi eski adıyla Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk son yaptığı değişikliklerle sebebiyle kullanıcıların tepkisini çekmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası kullancılar farklı uygulamaları yönelmeye başlarken Mark Zuckerberg'in yönetimindeki Meta, Twitter'a rakip olacak sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açacağını duyurdu.

Threads, dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'a rakip olarak 6 Temmuz'da kullanıma sunuldu. İlk etapta yoğun ilgiyle karşılaşan Threads, şu sıralar kullanıcı sayısında düşüş yaşıyor.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Threads'ın etkileşim oranında düşüş yaşandığını kabul ederek, "Eğer 100 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahipseniz fikir olarak hepsinin ya da yarısının orada kalması iyi olurdu. Biz henüz o aşamada değiliz" dedi.



Zuckerberg ayrıca Threads'a yeni güncellemelerin geleceğini ifade ederek uygulamanın arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe uygun olarak geliştirileceğini vurguladı.

İLK 5 GÜNDE 100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞMIŞTI
Popüler sosyal medya sitesi Twitter'a rakip olduğu vurgulanan Threads'a ilk 5 günde 100 milyon kişi üye olmuş, bu sayı sosyal medya platformları için rekor kabul edilmişti. Eleştirmenler ise Threads'ın kullanıcı sayısında düşüş yaşanmasının ana nedeni Threads'daki özelliklerin diğer sosyal medya sitelerine göre eksik kalması olarak görülüyor. Threads'da henüz gönderi arama, gönderi düzenleme, etiket ve direkt mesajlaşma gibi özellikler bulunmuyor.

KAFAS DÖVÜŞÜNÜ KABUL ETMİŞTİ
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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