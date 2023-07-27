Wagner lideri Prigojin’den sürpriz fotoğraf: Putin’in ile aynı ortamda

Fotoğraf, Wagner'in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki en görünür figürlerinden biri olan Dmitry Syty tarafından Facebook hesabına şu mesajla yayımlandı: "Bay Büyükelçi benimle Rusya-Afrika Zirvesi'nin ilk fotoğrafını paylaştı.Tanıdık yüzler görüyoruz" Yerel bir haber kaynağı olan Fontanka, fotoğrafın St Petersburg şehir merkezinde Prigojin'in ailesine ait bir otelde çekildiğini ve zirvenin üç günü için rezerve edildiğini iddia etti.

Haber kaybakları, Prigojin'in Mali ve Nijer'den yetkililerle görüştüğünü de ifade etti. Ayırca Batı kaynaklı haberlerde Belarus'a taşınmayı kabul eden Prigojin'in zaman zaman Rusya'da vakit geçirdiği, Kremlin'de Putin ile görüştüğü yer aldı. Politico bu haberi 'Wagner patronu, Rusya-Afrika zirvesinde görüldü' başlığı ile okurlarına servis etti. Haberde Wagner liderinin davetliler ile poz verdiği karelerin sosyal medyada yer aldığı bilgisine de yer verildi. Zirvede dikkat çeken bir başka olay ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu forumda konuşmacı olarak bulunmasıydı. Batı basını Putin'in ve Prigojin'in aynı ortamda bulunmasını Prigojin'in cezadan kurtulduğuna yordu.

Financial Times, zirvede boy gösteren Prigojin'in Rusya'daki varlığının devam etmesinin onun hala Kremlin düzeninin önemli bir parçası olarak sürdürdüğünü ifade etti. İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ Belarus'a gelen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin isyanın ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Wagner'e ait Telegram hesaplarında yayınlanan görüntülerde, Prigojin'e Wagner liderlerinden Dmitriy Utkin'de eşlik ettiği görüldü. Prigojin hitabında, askerlere hitabında "Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şu anda ön cephede olup bitenler, içinde yer almak istemediğimiz bir rezalet ve azmimizi tam olarak gösterene kadar beklememiz gerekiyor. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi. Belarus'ta biraz zaman geçireceğiz. Bu süre zarfında eminim ki Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapacağız" dedi.

Wagner savaşçılarını Belarus halkının onlara kucak açtığını ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda uyaran Prigojin, "Belaruslular bizi sadece 'kahraman' olarak değil bir kardeş gibi gördüklerinden dolayı herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. AFRİKA'DA YENİ GÖREVLER

Wagner savaşçılarının Afrika'da yeni görevler alacaklarını da belirten Prigojin, "Hazırlanıyoruz ve çıtamızı yükseltiyoruz. Afrika'ya doğru yeni bir yola çıkıyoruz. Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna'daki) özel askeri operasyona geri döneriz" dedi. WAGNER'İN AFRİKA'DAKİ ROLÜ

Wagner Grubu, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde oldukça etkin druumda. 2014 yılında kurulmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde Rus etkisini artırdı. Bu bağlamda Moskova'nın Afrika politikalarının uygulayıcısı olarak nitelendirilen Wagner Grubu'nun devlet tarafından da desteklendiği biliniyor.