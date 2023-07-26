Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! Çirkin provokasyonu önlemeye çalışan kadına polisten sert müdahale

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılar devam ediyor.
Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yine bir saldırı gerçekleştirdi.
Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kur'an-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu.
Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'i almaya çalışan polis, kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim'i de tekrar saldırgana verdi.
Grup daha önce de benzer provokatif eylemlerde bulunmuştu.
İslam karşıtı olan aşırı milliyetçi 'Danimarkalı Vatanseverler' adlı provokatif grubun üyeleri, Kopenhag'daki Türk ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve polislerin çelik yelek giydiği görülmüştü.