Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! Çirkin provokasyonu önlemeye çalışan kadına polisten sert müdahale

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılar devam ediyor.



Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yine bir saldırı gerçekleştirdi.

Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kur'an-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu.