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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! Çirkin provokasyonu önlemeye çalışan kadına polisten sert müdahale

Son dakika haberleri... Danimarka'da İslam'ı hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı gerçekşetirdi.Başkent Kopenhag'da bu alçak eylemi engellemeye çalışan bir kadına ise polis ekipleri sert müdahalede bulundu. Kadını yerde sürükleyen ve elindeki Kur'an-ı Kerim'i alan polis, tekrar saldırgana verdi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 19:03 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 19:21
Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e bir alçak saldırı daha! Çirkin provokasyonu önlemeye çalışan kadına polisten sert müdahale

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılar devam ediyor.



Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini 'Danimarkalı Vatanseverler' diye adlandıran provokatif grup, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yine bir saldırı gerçekleştirdi.

Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına, yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kur'an-ı Kerim'i alarak, saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu.

Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'i almaya çalışan polis, kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim'i de tekrar saldırgana verdi.

Grup daha önce de benzer provokatif eylemlerde bulunmuştu.

İslam karşıtı olan aşırı milliyetçi 'Danimarkalı Vatanseverler' adlı provokatif grubun üyeleri, Kopenhag'daki Türk ve Mısır Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, provokatörlerin çirkin saldırıları sırasında yanlarında polis olduğu ve polislerin çelik yelek giydiği görülmüştü.

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